En pleno centro de Cipolletti, una mujer estacionó su moderno Toyota Corolla y dejó a tres perros caniche encerrados en su interior, con las ventanillas cerradas y bajo un calor sofocante de enero. El episodio desató tensión entre vecinos y obligó a una intervención de los policías de la Comisaría 4°, que terminó con la rotura de una ventanilla y el rescate de los animales.

La escena comenzó alrededor de las 13, cuando los ladridos desesperados se hicieron escuchar en la esquina de Italia y San Martín, una de las más transitadas de la ciudad. Las personas que pasaban caminando, se detuvieron, miraron hacia el vehículo y descubrieron que en el interior había tres pequeños caniches, agitados y jadeando sin parar. El sol caía de lleno sobre la carrocería blanca del auto, transformándolo en una verdadera trampa de calor.

A medida que los minutos pasaban, la preocupación crecía. El aire dentro del habitáculo era irrespirable y los animales se movían de un lado a otro buscando una salida. La tensión se trasladó a la vereda, donde vecinos comenzaron a reclamar una acción inmediata. El clima era de indignación y sorpresa: ¿cómo alguien podía dejar a sus mascotas encerradas en esas condiciones?

Mientras el calor subía entre los vecinos, los policías solicitaron un informe de dominio en el sistema informático y pudieron saber la dirección donde está radicado. Entonces una comisión se dirió a la vivienda, pero nadie respondió cuando tocaron el timbre. Tampoco pudieron obtener precisiones al contactarse con los vecinos, quienes confiaron que efectivamente la dueña del vehículo tiente tres perros caniche.

Finalmente, y sin poder encontrar a la dueña del auto, se le dio intervención a la fiscalía de turno que logró la autorización judicial para rescatar a los perros de manera compulsiva. Uno de los policías debió romper una de las ventanillas traseras del vehículo. El estruendo del cristal quebrado marcó el momento en que los tres caniches fueron liberados. Uno de ellos, de pelaje blanco, salió primero; detrás, un marrón y otro blanco con manchas negras. Los tres fueron entregados a personal de Zoonosis para su traslado y resguardo.

Horas más tarde, la propietaria del automóvil, una mujer de 75 años, se presentó en el lugar. Allí fue notificada de una imputación preliminar por maltrato animal, aunque los perros terminaron siendo restituidos por disposición fiscal. La decisión generó comentarios encontrados entre los presentes, que no podían creer que, después de semejante situación, los animales volvieran a manos de quien los había dejado encerrados.