Un Peugeot 208 terminó en un barranco a la vera de la Ruta Provincial 6, en el sector conocido como las Tres Cruces a la altura de Paso Córdoba, luego de que un neumático explotara en plena marcha. El conductor sobrevivió de milagro: apenas una quemadura leve en el brazo por el airbag. El tránsito fue interrumpido y la escena se convirtió en un operativo de rescate que mantuvo atentos a quienes circulaban por la zona.

Todo ocurrió en segundos. El estallido de la cubierta descontroló el vehículo y lo expulsó de la calzada. Sin posibilidad de maniobra, el Peugeot se precipitó hacia el barranco y quedó incrustado en el desnivel. La imagen del auto rojo destrozado, suspendido fuera de la traza, fue un golpe de realidad para los automovilistas que frenaron de golpe al ver el siniestro.

El conductor, cara a cara con la suerte

El hombre que manejaba rumbo a Cervantes vivió un episodio límite. El airbag se abrió con violencia y le dejó una quemadura en el brazo, pero nada más. No necesitó traslado en ambulancia. Entre el susto y el alivio, agradeció estar vivo. Su testimonio reflejaba la mezcla de miedo y fortuna: "Sentí el estallido y ya no pude hacer nada".

La tensión no terminó con el accidente. Personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba montó un operatico que incluyó el corte del tránsito para evitar riesgos, mientras una grúa trabajó en el lugar. La ruta se transformó en un escenario de control policial, con agentes organizando el paso y curiosos observando cada movimiento.