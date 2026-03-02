En cuestión de minutos, un intento de robo en Villa Regina terminó con un hombre de 32 años esposado, un cuchillo secuestrado y ocho envoltorios de marihuana dentro de una mochila. El operativo, realizado por efectivos de la Comisaría 5°, no solo frustró el asalto sino que abrió una causa federal por drogas con intervención de la Justicia Federal de General Roca.

Todo se desató tras un llamado de alerta al 911, que advertía sobre un robo en marcha. La tensión se respiraba en el aire cuando los patrulleros llegaron al lugar. Lejos de entregarse, el sospechoso optó por escapar. Corrió, miró hacia atrás y, en un movimiento desesperado, arrojó una bolsa hacia un desagüe, como si así pudiera borrar las pruebas de lo que llevaba encima.

Pero la maniobra no alcanzó. A los pocos metros fue reducido por los uniformados. Y ahí empezó a destaparse la verdadera dimensión del episodio. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un cuchillo. No era un detalle menor. La presencia de un arma blanca cambia el escenario: ya no se trata solo de un intento de robo, sino de una situación potencialmente mucho más grave.

Sin embargo, la sorpresa mayor estaba en la mochila. En su interior había seis envoltorios con una sustancia verdosa compatible con cannabis. Y cuando los policías recuperaron la bolsa descartada en el desagüe, aparecieron otros dos paquetes similares. Ocho dosis que serán sometidas a pericias para determinar peso y composición.

Así, lo que parecía un hecho policial más en la noche reginense terminó escalando a la órbita federal. Porque mientras la causa por tentativa de robo avanzará en la Justicia provincial, la tenencia de estupefacientes activó el protocolo correspondiente y puso el expediente en manos de la Justicia Federal.

Por ahora, el hombre permanece detenido y a disposición judicial. La investigación seguirá su curso y deberá determinar no solo su responsabilidad en el intento de asalto, sino también el alcance de la tenencia de droga.