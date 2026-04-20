Dos siniestros viales registrados este domingo en rutas del norte neuquino volvieron a poner el foco en las condiciones de circulación en la región, aunque en ambos casos no hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales.

El primero ocurrió cerca de las 7 de la mañana en el sector conocido como “La Antena”, en el paraje Los Carrizos, sobre la Ruta Provincial 43. Allí, un vehículo Chevrolet que se dirigía hacia Las Ovejas continuó su marcha en una curva y protagonizó el incidente. En el lugar intervinieron organismos de seguridad de Andacollo, que confirmaron que no hubo lesionados.

Horas más tarde, alrededor del mediodía, se reportó un segundo hecho tras un llamado a la Policía. Ocurrió sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo entre Rahueco y Charraruca, en la zona conocida como “Filo de la Cuerda”. En ese punto, un automóvil Suzuki perdió el control y cayó unos 20 metros, en un episodio que, pese a su magnitud, tampoco dejó heridos.

Ambos hechos fueron asistidos por personal policial y equipos locales, que trabajaron en la zona para garantizar la seguridad y relevar lo ocurrido.