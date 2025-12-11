El Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Policía de Neuquén avanzó en una investigación iniciada tras la denuncia de un vecino, quien reportó la sustracción de un arma desde su camioneta estacionada en la vía pública.

Identificación del vehículo sospechoso

El personal policial realizó tareas investigativas que permitieron identificar rápidamente el vehículo en el que se trasladaban los presuntos involucrados. Con esa información, se solicitó autorización judicial para efectuar dos allanamientos en barrios del Oeste y Sur de la capital neuquina.

Resultados del operativo policial

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana y arrojaron resultados positivos. En los domicilios allanados se secuestraron dos automóviles Volkswagen Gol Trend, un arma calibre 9 mm denunciada como robada, nueve municiones, municiones de otros calibres y otros elementos de interés para la causa.

Dos hombres demorados

Durante el operativo se demoró a dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados. La causa continúa bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.