En el marco de su proceso constante de innovación, Davitel, empresa con amplia trayectoria en servicios de conectividad y entretenimiento digital, anunció el lanzamiento de un nuevo producto y de su nueva web oficial: www.davitel.com.ar. El nuevo sitio presenta un diseño renovado, moderno y fácil de navegar, pensado para que los usuarios puedan acceder rápidamente a toda la información sobre los servicios de la compañía, conocer las últimas novedades de la marca y disfrutar de contenidos actualizados sobre tecnología, entretenimiento y telecomunicaciones.

La nueva página ofrece una experiencia más ágil y cercana. Desde el sitio web, los usuarios pueden conocer los nuevos productos como DavitelPlay TV y DavitelPlay Box, acceder a planes, promociones y novedades, encontrar tutoriales y consejos útiles, y contactar fácilmente al equipo de atención al cliente.

En el caso del DavitelPlay Box, es un dispositivo que transforma cualquier televisor en un smart TV, permitiendo mirar canales en vivo, disfrutar de plataformas de streaming, navegar por internet y acceder a tus apps favoritas desde un solo lugar. Es la opción ideal para quienes buscan una forma simple, práctica y moderna de disfrutar de todo el entretenimiento digital sin cambiar de televisor

“En Davitel nos renovamos todo el tiempo para seguir acompañando a nuestros clientes con tecnología de calidad y soluciones que faciliten la vida cotidiana”, señalaron desde la empresa. “El lanzamiento de esta nueva web refuerza nuestro compromiso con la innovación y con estar cada vez más cerca de quienes confían en nosotros día a día”.

La renovación digital forma parte del crecimiento sostenido de Davitel en la región, reafirmando su posición como una empresa local comprometida con la conectividad, la innovación y el entretenimiento. Para conocer todas las novedades, ingresar a www.davitel.com.ar y descubrir la nueva experiencia online que Davitel tiene para vos.