Bodega Malma regresa con su inigualable experiencia que fusiona sus excelentes vinos, gastronomía de autor de la mano de Pancho Fernández y muy buena música, en un ambiente descontructurado entre viñedos. Compartir una copa de vino es una experiencia que une a las personas y crea recuerdos memorables.

Esta serie de Sunsets ofrecen un espacio único para lo que los valletanos y turistas disfruten de una tarde - noche de música en vivo, los mejores vinos y buena compañía, en una una atmósfera distendida y elegante que les permita disfrutar el año de una manera diferente. El ciclo de Sunsets contará con 5 fechas ya confirmadas, y la primera se realizará el sábado 20 de diciembre, a partir de las 19. Ya esta todo listo para recibirlos con una copa de vino, la mejor gastronomía, barra de tragos y Dj Gabbe entre otros.

Las entradas ya están a la venta en Tuentrada.com y existen varias opciones:

Entradas generales: $50.000, ofrecen acceso al predio, estacionamiento con seguridad privada y dos copas de vino. Dentro del evento, se podrán comprar diferentes propuestas gastronómicas, con opción vegetariana, vegana y sin TACC. También habrá barra de vinos y coctelería.

Entradas VIP: $110.000, acceso al predio general, estacionamiento VIP, un espacio exclusivo en el restaurante y terrazas, tapeo creado especialmente creado por el chef Pancho Fernández y 3 copas de vino.

Consumiciones: Para evitar filas, podés comprar Checks con anticipación para comida o bebida en Tuentrada.com

Información general:

La organización está trabajando en una modalidad de traslados, que en estos días lo informarán en redes. Si queres dormir en la bodega, esta cuenta con alojamiento: Aldea de Terruño. Para consultas y reservas comunícate al Whatsapp al 2995 278251. Hay un descuento especial para las noches de Sunset.

Partnerships y Sponsoreos:

Las empresas interesadas en obtener paquetes de entradas corporativas para celebraciones de fin de año pueden comunicarse directamente con los teléfonos 2996 08200 o 11 66752000. No te pierdas ninguna novedad: seguí a Bodega Malma en Instagram @Malmawines. La experiencia es apta para mayores de 18 años y en caso de malas condiciones climáticas, se puede prolongar.