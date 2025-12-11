El Gobierno nacional formalizó el envío al Senado del proyecto de Reforma Laboral, firmado por el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo. La iniciativa ingresó este jueves por la mañana y comenzará a ser discutida en comisión la próxima semana, aunque la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presiona para acelerar los tiempos.

El oficialismo buscaba iniciar el debate entre jueves y viernes, pero modificaciones de último momento demoraron la presentación final del texto. Aunque la Cámara de Diputados no llegará a tratarlo antes de fin de año, la estrategia libertaria es obtener una media sanción rápida en el Senado durante las sesiones extraordinarias.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones

El proyecto propone una reorganización integral del régimen de vacaciones:

El período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril , aunque las partes podrán pactar otras fechas.

Se habilita el fraccionamiento en tramos no menores a siete días.

Cada trabajador tendrá derecho a vacaciones en verano al menos una vez cada tres años .

Ante enfermedad durante el descanso, se deberá reprogramar la porción no gozada.

Despidos

El texto redefine la indemnización por despido sin causa:

Se mantiene un mes de sueldo por cada año trabajado , calculado sobre la mejor remuneración normal y habitual.

Se habilita la creación de fondos de cese laboral para financiar indeminizaciones.

Se establece que la indemnización es la única reparación posible , evitando reclamos civiles paralelos.

Se actualizan las reglas de preaviso y se mantienen indemnizaciones especiales para casos de accidente, enfermedad o fallecimiento.

Remuneraciones

La iniciativa amplía y ordena las categorías salariales:

Se consolidan como no remunerativos los beneficios sociales (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, cursos, etc.).

Se habilitan componentes remunerativos dinámicos , fijos o variables, que no generan derechos adquiridos ni ultraactividad.

Todo salario deberá abonarse por transferencia bancaria o medios electrónicos .

Se actualizan los criterios para recibos digitales, deducciones y documentación salarial.

Ultraactividad y formalización laboral

Los nuevos componentes salariales variables no generan ultraactividad , aun tras aplicación prolongada.

Se crea un registro centralizado ante ARCA , que será la única validación necesaria para la formalización.

Se refuerza la presunción a favor del trabajador en casos de falta de registración.

Avanza la trazabilidad digital mediante recibos electrónicos y documentación unificada.

Convenios colectivos

El proyecto introduce cambios sustanciales:

Limita la aplicación extensiva : los CCT rigen sólo para su ámbito directo.

Permite fijar topes de personal part-time , cálculos de jornada por promedios , y componentes salariales variables.

Se habilita la posibilidad de que los convenios reemplacen el régimen indemnizatorio tradicional por fondos de cese sectoriales.

Procedimientos judiciales

Entre los puntos más relevantes:

Los créditos laborales se actualizarán por IPC + 3% anual , sin interés compuesto.

Para juicios en trámite regirá el interés moratorio del BCRA , con límites establecidos.

Los pagos deberán realizarse preferentemente en la cuenta sueldo .

El pacto de cuota litis se limita al 20% , y los honorarios totales al 25% del monto de sentencia.

Los jueces deberán remitir antecedentes a ARCA cuando detecten empleo no registrado.

Prácticas sindicales

El proyecto también regula aspectos gremiales:

Los trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos sindicales con tutela.

Se limitan las deducciones automáticas a favor de sindicatos solo a casos previstos por ley, estatutos o convenios signatarios; en el resto, requerirán consentimiento expreso del trabajador.

Los acuerdos conciliatorios o liberatorios deberán contar con intervención judicial o administrativa, reforzando los controles.

El Gobierno apuesta a que esta reforma sea una de las primeras leyes emblemáticas de la gestión Milei en 2025. El Senado tendrá ahora la palabra.