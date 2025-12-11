La CGT anunció este jueves su rechazo total a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y convocó a una movilización “contundente” a Plaza de Mayo para el próximo jueves a las 15. La medida fue comunicada tras una extensa reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo 802.

La central advirtió que la iniciativa oficial llega en un país “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y cuestionó que el proyecto haya sido elaborado sin acuerdo ni mesa de diálogo con empleadores y trabajadores.

“Nos oponemos terminantemente”

El cosecretario general Jorge Sola fue el encargado de anunciar las definiciones tras el encuentro. Señaló que la CGT “se opone terminantemente a cada uno de los puntos de la reforma, que transita por la precarización laboral y es un paso más hacia la informalidad”.

Advirtió que la central buscará frenar la iniciativa en el Congreso, llevando su postura a legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”. Reclaman participar directamente del debate parlamentario.

Sola cuestionó además que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche” y anticipó que impulsarán la judicialización de la norma para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos que, según afirmaron, “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

“Movilización contundente”

La movilización del jueves será, según definieron, una demostración de fuerza “contundente”. La estrategia de la CGT combina acciones en la calle con gestiones institucionales.

Como había anticipado NA, la conducción priorizará negociaciones en el Congreso y acciones judiciales por sobre medidas de fuerza directas, aunque no descartan profundizar la protesta si el proyecto avanza.

Lo resuelto por la “mesa chica”

La conferencia de Sola estuvo acompañada por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, tras más de dos horas de debate del Consejo Directivo.

Entre las resoluciones, definieron:

Extender la postura de rechazo a las 80 delegaciones regionales para coordinar pronunciamientos en todo el país.

Promover reuniones con diputados, senadores y gobernadores en cada provincia.

Unificar el mensaje para obstaculizar el avance del proyecto tanto en el ámbito legislativo como judicial.

Un Senado que define los tiempos

El Gobierno envió este jueves el proyecto de reforma laboral al Congreso y busca un tratamiento exprés en el Senado, con el objetivo de obtener media sanción antes de fin de año.

La intención del oficialismo, que encabeza Patricia Bullrich en la Cámara Alta, era debatirlo en comisiones este jueves, pero el trámite se demoró y quedó agendado para el martes. De conseguir dictamen, la discusión en el recinto podría darse cerca del cierre de 2025.

La CGT, mientras tanto, se prepara para mostrar su peso político y territorial en una semana en la que el debate laboral promete tensar aún más la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero.