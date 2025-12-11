La Legislatura de Neuquén sancionó 12 leyes en sus últimas dos reuniones del período. Lo hizo al votar en una sesión especial y en otra ordinaria un paquete de 12 leyes, de las cuales cinco normativas fueron impulsadas por el Ejecutivo provincial y cuatro por la Subsecretaría de Trabajo.



En la ocasión, el cuerpo votó en particular los tres presupuestos del Estado -leyes N° 3552, 3553 y 3554-, cuatro Convenios Colectivos de Trabajo -N° 3546, 3547, 3548 y 3549-, la creación del Sistema de manejo del fuego -N° 3555-, la reforma del Código Procesal Civil Adversarial -N° 3551-, el asueto administrativo para el personal legislativo en su día -N° 3550- y una modificación al artículo 55 de la ley 3542 e incorporación del artículo 324 en el Código Fiscal -N° 3556-.



A la vez, en la 5ª sesión especial, aprobó la ley 3545, que autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones previstas en el artículo 9° de la normativa 3540, que prevé financiamiento para obras a través de créditos internacionales.



Durante la reunión ordinaria, el pleno designó al diputado Francisco Lepore (Avanzar) y a las diputadas Gisselle Stillger (Arriba Neuquén); Yamila Hermosilla; Luz Ríos (Comunidad); y Cielubi Obreque (MPN) para conformar la Comisión Observadora Permanente, órgano que se mantendrá operativo durante el receso parlamentario.



De igual modo, prestó acuerdo al pliego de Vanina Cevallos como defensora pública penal destinada a la 2da Circunscripción Judicial, con asiento en Cutral Co. Su designación obtuvo 30 votos a favor y uno en contra.



En el apartado de otros asuntos, los legisladores Ramón Fernández (MPN) y Andrés Blanco (PTS-FIT-U) se pronunciaron en contra de la reforma o proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional.



En su intervención, Blanco informó que el Ejecutivo nacional publicó en sus redes sociales algunos puntos básicos que pretende implementar a través de la reforma. En ese sentido, calificó al documento de defender posturas y reclamos propios de las patronales con la única finalidad de reducir el costo laboral a partir de la pérdida de derechos de los trabajadores.



“Nada les alcanza, necesitan tener esclavos”, advirtió el diputados al denunciar flexibilización tanto en materia de jornadas laborales, vacaciones, implementación de convenios colectivos de trabajo y la reducción a 10 salarios y cuotas el derecho a poder acceder a una indemnización por despido.



A su turno, Fernández adelantó su preocupación por la propuesta e indicó que, en los términos que se conocen a la fecha, difícilmente pueda obtener el respaldo del frente sindical. “Seguramente va a tener poco éxito desde el punto de vista del sector de los trabajadores”, apuntó.



