De manera inesperada, Rosario Central comunicó que Ariel Holan no continuará al frente del equipo en la temporada 2026. La noticia sacudió al fútbol argentino, ya que el entrenador había dirigido al equipo durante una gran campaña y había logrado conquistar el título de la Tabla Anual, que le otorgó a Central el campeonato de la temporada 2025. El club, a través de un escueto comunicado, aseguró que la decisión se tomó "en buenos términos", pero dejó en claro que, a pesar de los logros, el ciclo del técnico llegó a su fin.

El anuncio de la salida de Holan sorprendió a todos, dado que nada parecía indicar que el entrenador no continuaría al frente del plantel en 2026. Sin embargo, los detalles de su renovación se complicaron debido a desacuerdos en algunos aspectos del proyecto deportivo, especialmente en cuanto a la planificación para la Copa Libertadores. Aunque el contrato de Holan expiraba a finales de este año, las negociaciones para su continuidad no avanzaron de la manera esperada. La falta de acuerdo en los términos habría sido la causa principal de su salida, según lo que trascendió desde el club.

"Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", expresó el comunicado oficial del club.

Este impasse en las negociaciones se había hecho notar también en el tema de las renovaciones de algunos jugadores, cuyos contratos finalizaban a fin de año y aún no habían tenido conversaciones formales sobre su continuidad. Esta falta de definición sobre el futuro del plantel reflejaba que no todo estaba resuelto con el entrenador.

Con la salida de Holan, Rosario Central se enfrenta a la necesidad de buscar un nuevo director técnico, un panorama inesperado para el club, que había terminado el año con el subcampeonato en el Torneo Clausura, tras caer en los octavos de final ante Estudiantes.

Sin embargo, el título de la Tabla Anual, que le valió la consagración como campeón de la temporada 2025, había sido uno de los grandes logros del club en los últimos años. La polémica generada por este campeonato, aunque cuestionada por algunos, no opacó el gran rendimiento del equipo bajo la dirección de Holan. Ahora, la institución rosarina deberá encarar un nuevo desafío: encontrar un nuevo entrenador para continuar con el proyecto deportivo.