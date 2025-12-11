La búsqueda del mendocino Enzo Leandro de Oro sumó un nuevo capítulo que aporta más misterio. Pasado el mediodía, un episodio inesperado alteró el operativo en la zona de Paso Córdoba. Un hombre ingresó a un comercio a la vera de la ruta Provincial 6, dijo ser pescador y aseguró que había visto un cuerpo flotando aguas abajo del puente, dentro del río Negro. Antes de retirarse, dejó un mapa con instrucciones precisas y se marchó sin dar más explicaciones. La Policía montó un operativo urgente en la zona, aunque hasta el momento los investigadores no confirmaron el hallazgo.

El papel, con marcas claras y referencias al cauce, se convirtió en el centro de la atención. El documento fue entregado de inmediato al personal que coordina la búsqueda del trabajador rural mendocino de 28 años que desapareció el domingo tras arrojarse al río. La coincidencia entre la declaración del pescador y la desaparición del joven alimenta la tensión, pero todavía todo es materia de investigación.

La Unidad Regional 2° activó un procedimiento relámpago. Prefectura Naval, bomberos voluntarios y brigadas especiales que trabajaban en el río, se movilizaron hacia el sector señalado. Los buzos se prepararon para sumergirse, mientras los drones sobrevolaban la zona y los perros rastreadores recorren la ribera. El mapa guió cada paso, aunque la confirmación oficial sigue pendiente. La escena se transformó en un operativo cargado de expectativa y misterio.

Días atrás, una mochila reconocida por amigos de Enzo había sido encontrada en la ribera. Ese objeto fue la primera pista concreta de su presencia en el lugar. Ahora, la declaración del pescador suma un nuevo capítulo a la historia, pero los investigadores insisten: hasta que se verifique en el agua, no puede hablarse de hallazgo confirmado.

