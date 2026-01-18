Un motociclista de 32 años murió tras protagonizar un violento choque en Ruta 7 la altura del nodo derivador hacia la calle Dr. Ramón, en el ingreso norte de Neuquén. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de este sábado, cuando el conductor circulaba por la Avenida Ricardo Alfonsín en sentido hacia el centro.

Por motivos que aún se investigan, la motocicleta impactó de manera directa contra la cartelería vial y el guardarraíl del derivador, en un sector de alto tránsito y maniobras exigentes, incluso durante la madrugada.

En el lugar el SIEN confirmó la muerte de uno de los involucrados, quien fue identificado en las últimas horas como Claudio Darío Navarrete. El cuerpo ya fue trasladado a la morgue de la Ciudad Judicial, mientras que personal de Accidentología Vial peritó la escena. También se recolectó evidencia de las cámaras de seguridad y tomaron testimonios.

Por otro lado, el vehículo fue trasladado al predio del parque industrial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios. La investigación busca establecer con precisión las causas del choque y descartar la participación de terceros.

El hecho nuevamente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Ruta 7, ya que las altas velocidades y falta de controles suelen ser un problema recurrente.