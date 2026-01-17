Una madrugada marcada por la tragedia

Un motociclista de 32 años murió tras protagonizar un violento choque en la Ruta 7, a la altura del nodo derivador hacia la calle Dr. Ramón, en el ingreso norte de la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de este sábado, cuando el conductor circulaba por la Avenida Ricardo Alfonsín en sentido hacia el centro.

Por motivos que aún se investigan, la motocicleta impactó de manera directa contra la cartelería vial y el guardarraíl del derivador, en un sector de alto tránsito y maniobras exigentes, incluso durante la madrugada.

El impacto fue fatal y murió en el lugar

Al lugar acudió una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), cuyo personal constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho. La violencia del impacto no dejó margen para maniobras de reanimación.

Sobre la cinta asfáltica quedaron esparcidos objetos personales de la víctima, que fueron secuestrados como parte de las actuaciones judiciales. La escena reflejaba la magnitud del choque y el desenlace trágico del episodio.

Operativo policial y tránsito restringido

La zona fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos y del personal policial. El operativo se extendió durante varias horas y obligó a restringir la circulación vehicular en el sector.

Recién cerca de las 5 de la madrugada, una vez finalizadas las tareas periciales, la Policía liberó la arteria y el tránsito fue normalizado tras más de dos horas de interrupciones.

Investigación en marcha para esclarecer el siniestro

La Fiscalía tomó intervención en el caso y dispuso las diligencias de rutina, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. También se ordenó el secuestro de la motocicleta involucrada.

El vehículo fue trasladado al predio del parque industrial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios. La investigación busca establecer con precisión las causas del choque y descartar la participación de terceros, en un nuevo hecho que vuelve a dejar una víctima fatal en la Ruta 7.