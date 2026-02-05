El Ministerio Público Fiscal (MPF) obtuvo en menos de 24 horas la condena de Manuel Alejandro Federico Chiesa, a quien le hallaron Tusi, LSD, MDMA, éxtasis y cocaína durante un control en el aeropuerto Aviador Carlos Campos, en San Martín de los Andes.

La resolución se dictó el 4 de febrero de 2026, durante una audiencia realizada al mediodía, en la que el asistente letrado del MPF, Federico Sura, presentó un acuerdo pleno que fue avalado por la jueza de garantías Bibiana Ojeda.

El imputado fue condenado por el delito de tenencia simple de estupefacientes a la pena de tres años de prisión condicional.

Qué pena recibió el acusado

Además de la condena en suspenso, la Justicia dispuso una serie de medidas complementarias:

Decomiso y expulsión de la provincia

Decomiso de USD 5.500 , que serán destinados al fondo previsto por la Ley Provincial 3488 .

Plazo de tres días para retirarse de la provincia de Neuquén .

Prohibición de reingresar al territorio provincial.

Reglas de conducta por tres años

Mantener domicilio fijo y notificar cualquier cambio.

No cometer nuevos delitos.

Someterse al control del Patronato de Liberados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Abstenerse de consumir o tomar contacto con sustancias estupefacientes.

La teoría del caso presentada por el MPF

Según acreditó el MPF, el hecho ocurrió el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 14:30, cuando el imputado transportaba estupefacientes dentro de un bolso despachado en bodega para un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sustancias secuestradas

En el equipaje se encontraron:

44 tubos con MDMA , con un peso total de 43,91 gramos .

2 tubos con Tusi , por 3,94 gramos .

14 pastillas y media de éxtasis , con un total de 11,61 gramos .

Dos bolsas tipo Ziploc con LSD , por 1,63 gramos .

3 tubos con clorhidrato de cocaína, que sumaron 3,90 gramos.

Cómo se produjo el hallazgo

El bolso fue detectado durante un control de escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Las formas irregulares observadas en el escaneo motivaron la convocatoria del pasajero, la apertura del equipaje y el secuestro inmediato de la droga.

El procedimiento permitió avanzar con rapidez en la investigación y cerrar el caso mediante un acuerdo pleno en menos de un día.