La Fiesta de la Confluencia sumó uno de sus momentos más festivos con el show de Rombai, que ya se despidió del escenario principal de la Isla 132 tras una presentación que hizo vibrar al predio de principio a fin. Con miles de personas acompañando cada canción, la cumbia fue protagonista de una noche marcada por el baile y la euforia.

La banda uruguaya abrió su presentación con una intro que desembocó en Noche Loca y Yo Te Propongo, un arranque explosivo que encendió de inmediato al público. El recorrido continuó con Si Me Tomo Una Cerveza y Curiosidad, dos de los temas más coreados, antes de sorprender con una versión rock de Adiós, que le dio un giro distinto al show.

Foto (Anahí Cárdena)

Uno de los pasajes más celebrados llegó con el bloque acústico, donde sonaron Sin Querer y Yo También, generando un clima íntimo y de cercanía, con miles de celulares iluminando la noche neuquina. Tras esa pausa, Rombai volvió a subir la intensidad con Locuras Contigo y un enganchado que unió Segundas Intenciones con Nivel 100.

El tramo final mantuvo el ritmo bien arriba con 2pa2 y Flasheaste Amor, seguido por Si Te Vas Con Él y Bésame, esta última con guiños de percusión que potenciaron el clima festivo. Te Amo preparó el terreno para el cierre, que llegó con una intro especial de Cuando Se Pone a Bailar y la despedida con Me Voy.

Foto (Anahí Cárdena)

Con el show en pleno desarrollo, Rombai confirma su conexión con el público y se consolida como uno de los platos fuertes de la jornada. La Fiesta de la Confluencia suma así otro capítulo de baile, convocatoria y música popular en la Isla 132.

La Fiesta de la Confluencia volvió a mostrar su potencia como uno de los eventos más convocantes del país, con miles de personas en la Isla 132. Desde el predio, Prima Multimedios realizó una cobertura especial, siguiendo minuto a minuto el desarrollo del festival.