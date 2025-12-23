De Neuquén a La Plata, con otro objetivo

Una mujer neuquina de 32 años permanece detenida en la ciudad de La Plata acusada de vender drogas sintéticas y de diseño. El caso generó enojo y repudio al conocerse que, según la investigación judicial, había montado una fachada para sostener la actividad ilegal sin levantar sospechas. De acuerdo a la investigación judicial, había alquilado un departamento bajo el argumento de ir a estudiar, aunque su presencia en el lugar se limitaba a los fines de semana.

Los movimientos detectados no estaban vinculados a actividades académicas: los investigadores sostienen que esos viajes tenían como único objetivo realizar entregas de estupefacientes previamente acordadas a través de redes sociales. Fue identificada como Irina Noel Chaneton Altamirano.

Ventas por redes y entregas cronometradas

La pesquisa comenzó a principios de noviembre, cuando la Policía Bonaerense detectó maniobras compatibles con la venta de drogas a través de plataformas digitales. El seguimiento permitió identificar un patrón claro: la mujer llegaba al departamento céntrico, permanecía allí por períodos breves y realizaba múltiples encuentros en lapsos cortos.

Ese comportamiento fue registrado mediante tareas de observación, material fílmico y fotográfico, donde se documentaron intercambios típicos de narcomenudeo.

Qué drogas encontraron

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, los efectivos secuestraron una importante variedad de sustancias.

marihuana

pastillas de éxtasis

tusi (conocida como cocaína rosa)

hongos alucinógenos

otras drogas sintéticas

También se hallaron elementos habituales en este tipo de causas: dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanza de precisión y material utilizado para el fraccionamiento y la comercialización.

Dos domicilios bajo la lupa

Además del departamento céntrico donde se realizaban las entregas, la investigación avanzó sobre una vivienda ubicada en Punta Lara, donde la mujer residía junto a su pareja. Según la causa, ese domicilio también aparecía vinculado a movimientos de dinero y herramientas financieras utilizadas para la actividad ilegal.

Ambos allanamientos se realizaron de manera coordinada y permitieron reunir pruebas consideradas clave para el expediente.

Arresto y causa en marcha

Tras los procedimientos, la mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia, imputada por infracción a la ley de drogas. La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analiza el alcance de la operatoria y si existen otras personas involucradas.

El caso generó indignación y repudio por el uso de redes sociales para la venta de drogas sintéticas y por la modalidad elegida: un alquiler con fachada de estudio que, según la acusación, funcionaba como punto de entrega los fines de semana.

La investigación volvió a poner el foco en el crecimiento del narcomenudeo vinculado a plataformas digitales y en la necesidad de controles constantes para desarticular este tipo de circuitos.