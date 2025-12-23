De Neuquén a La Plata, con otro objetivo
Una mujer neuquina de 32 años permanece detenida en la ciudad de La Plata acusada de vender drogas sintéticas y de diseño. El caso generó enojo y repudio al conocerse que, según la investigación judicial, había montado una fachada para sostener la actividad ilegal sin levantar sospechas. De acuerdo a la investigación judicial, había alquilado un departamento bajo el argumento de ir a estudiar, aunque su presencia en el lugar se limitaba a los fines de semana.
Los movimientos detectados no estaban vinculados a actividades académicas: los investigadores sostienen que esos viajes tenían como único objetivo realizar entregas de estupefacientes previamente acordadas a través de redes sociales. Fue identificada como Irina Noel Chaneton Altamirano.
Ventas por redes y entregas cronometradas
La pesquisa comenzó a principios de noviembre, cuando la Policía Bonaerense detectó maniobras compatibles con la venta de drogas a través de plataformas digitales. El seguimiento permitió identificar un patrón claro: la mujer llegaba al departamento céntrico, permanecía allí por períodos breves y realizaba múltiples encuentros en lapsos cortos.
Ese comportamiento fue registrado mediante tareas de observación, material fílmico y fotográfico, donde se documentaron intercambios típicos de narcomenudeo.
Qué drogas encontraron
Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, los efectivos secuestraron una importante variedad de sustancias.
- marihuana
- pastillas de éxtasis
- tusi (conocida como cocaína rosa)
- hongos alucinógenos
- otras drogas sintéticas
También se hallaron elementos habituales en este tipo de causas: dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanza de precisión y material utilizado para el fraccionamiento y la comercialización.
Dos domicilios bajo la lupa
Además del departamento céntrico donde se realizaban las entregas, la investigación avanzó sobre una vivienda ubicada en Punta Lara, donde la mujer residía junto a su pareja. Según la causa, ese domicilio también aparecía vinculado a movimientos de dinero y herramientas financieras utilizadas para la actividad ilegal.
Ambos allanamientos se realizaron de manera coordinada y permitieron reunir pruebas consideradas clave para el expediente.
Arresto y causa en marcha
Tras los procedimientos, la mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia, imputada por infracción a la ley de drogas. La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analiza el alcance de la operatoria y si existen otras personas involucradas.
El caso generó indignación y repudio por el uso de redes sociales para la venta de drogas sintéticas y por la modalidad elegida: un alquiler con fachada de estudio que, según la acusación, funcionaba como punto de entrega los fines de semana.
La investigación volvió a poner el foco en el crecimiento del narcomenudeo vinculado a plataformas digitales y en la necesidad de controles constantes para desarticular este tipo de circuitos.