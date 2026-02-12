En la gran cita de Copa del Rey de la jornada, Atlético de Madrid aplastó por 4-0 al Barcelona en la ida de las semifinales en el Estadio Metropolitano. El Colchonero redondeó un primer tiempo aplastante con cuatro goles en el primer tiempo para encaminar la victoria e ilusionarse con el título. La gran noticia en clave argentina fue que Julián Álvarez anotó por primera vez en este 2026 y rompió su sequía de 11 partidos. Ahora, los de Diego Simeone deberán defender la ventaja en el Camp Nou.

Julián y un gran gol de zurda para cortar con su sequía de 11 partidos. (Foto: EFE)

La avalancha de goles comenzó rápido en el encuentro, porque a los siete minutos el Atleti recibió un regalo total del arquero Joan García, al que el pase de Eric García se le escurrió por debajo del pie. No obstante, el conjunto madrileño no se quedó y fue a fondo: a los 14 minutos, una gran definición de Antoine Griezmann estableció el 2-0.

A los 33 minutos la fiesta de goles en el Metropolitano iba a continuar con las intervenciones de Álvarez. Primero, asistió a Ademola Lookman para el 3-0, mientras que en el descuento de la primera mitad llegó el tan esperado momento: tras una gran jugada colectiva, el propio Lookman le devolvió gentilezas a Julián, que, desde el borde del área, sacó un furioso remate que venció a Joan García y destrabó por fin su mala racha de casi dos meses sin marcar.

Victoria clave del Atlético festejada con mucha euforia por Simeone, que lo pone muy cerca de la final de la Copa del Rey en La Cartuja. Además, el triunfo tuvo la presencia desde el arranque de Juan Musso en el arco, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, junto con el ingreso de Thiago Almada en la segunda parte. Con el condimento extra del gol de la Araña, fue una jornada redonda para el Colchonero.