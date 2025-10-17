Operativo “Sueño Ácido”: desbaratan red de tráfico de drogas sintéticas entre El Bolsón y Comodoro Rivadavia

Una pareja fue imputada este jueves tras dos allanamientos realizados en El Bolsón, como parte de una investigación que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas y cannabis hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia. El operativo, denominado “Sueño Ácido”, fue ejecutado por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro, en conjunto con efectivos de la Comarca Andina y Esquel.

Durante los procedimientos se secuestraron 41 troqueles de LSD, 10 pastillas de éxtasis, ketamina, goteros con LSD líquido, 23 plantas de cannabis, 100 gramos de hongos alucinógenos, una balanza de precisión, una máquina termoselladora y una camioneta vinculada al principal imputado. Los allanamientos se realizaron en dos domicilios: uno en la zona de Mallín Ahogado y otro en cercanías del ingreso a El Bolsón.

La investigación se originó meses atrás, a partir del robo de 540 gramos de marihuana en pleno centro de Comodoro Rivadavia. Ese hecho derivó en el hallazgo de una red de aprovisionamiento con base en Río Negro. Según explicó el comisario Daniel Debis, jefe de Drogas Peligrosas de Comodoro, “las tareas de investigación permitieron determinar que el proveedor residía en El Bolsón, donde contaba con dos domicilios operativos”.

Se hallaron 23 plantas de cannabis y 100 gramos de hongos alucinógenos

El caso cuenta con intervención de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, bajo el Legajo N° 140.926/2025. La audiencia judicial se realizará en esa ciudad, aunque aún no se fijó la fecha. La pareja imputada quedó sujeta a medidas judiciales mientras avanza la causa, que podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba la existencia de una red de distribución más amplia. Desde las fuerzas intervinientes destacaron la articulación entre provincias y el trabajo de inteligencia criminal que permitió desarticular un circuito de tráfico de sustancias de alto riesgo.