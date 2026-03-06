Inmerso en una profunda crisis deportiva, Newell’s se mantiene activo en el mercado de pases y Frank Darío Kudelka pensó en jugadores conocidos para afrontar el momento. Por esa razón, el técnico se comunicó con el relegado Walter Mazzanti que dejará a Independiente para pasar a préstamo con opción de compra a la institución de Rosario.

El futbolista ya habló con Gustavo Quinteros, conductor del Rojo, quien entendió el mal momento del futbolista en su actual lugar de trabajo y dio vía libre para su salida.

De esta manera, Independiente percibirá unos 200 mil dólares para liberar la ficha y al término de una temporada, La Lepra tendrá una opción de 3 millones de la misma moneda si quiera hacerse del 70% de su pase.

Sin goles ni asistencias desde que dejó Parque Patricios en el invierno del 2025 para pasar a Avellaneda, el futbolista no veía muchos minutos en Independiente, que de todas maneras negoció para tratar de recuperar pate de lo invertido.

Kudelka y Mazzanti ya convivieron en Huracán, donde les fue muy bien en esa estructura, peleando el campeonato. En aquel equipo también jugaba el delantero Matías Cóccaro, quien ya está en Newell’s.

En julio del 2025, Walter Mazzanti fue uno de los jugadores más buscados en el mercado de pases.

Así, el experimentado conductor apunta a afianzar las bases y afrontar lo que resta de temporada con el fin de pelear por la permanencia en la Liga Profesional.

Sus números en Rojo

Mazzanti arribó al Rojo en el invierno del 2025 a cambio de 4 millones de dólares, una puja de mercado que incluyó a Racing y Boca. Tiene contrato vigente en Avellaneda hasta diciembre del 2028, pero en los 19 partidos que disputó no marcó goles ni brindó asistencias.

Fue un pedido de Julio Vaccari que el actual entrenador tampoco pudo potenciar y en el arranque del 2026 quedó relegado ante la actualidad de otros compañeros. En Newell's buscará volver al nivel que se le conoció en la Liga Profesional, con la camiseta de Huracán después de haber llegado desde Huachipato de Chile.