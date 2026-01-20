Un enorme incendio desatado durante la noche del lunes consumió casi por completo el galpón de empaque de la empresa Brevi, ubicado en el Parque Industrial de Allen. Como consecuencia del siniestro quedaron inutilizadas las instalaciones, la maquinaria y gran parte del material que se encontraba en el interior.

La tragedia apareció en plena temporada de cosecha, cuando ya estaba todo preparado para retomar las tareas habituales de la empresa que se dedica a la fruta de carozo. Las llamas se extendieron rápidamente por el interior del galpón y en cuestión de minutos tomaron toda la estructura.

El calor intenso afectó techos, paredes y equipos de trabajo, generando un panorama de pérdidas prácticamente totales.

Los empleados colaboraron con los bomberos sacando cosas con las maquinarias.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Allen, que combatieron el incendio durante varias horas y lograron controlarlo cerca de las 2 de la madrugada.

Del operativo también participó Defensa Civil y personal de la empresa, quienes colaboraron como podían con tractores y autoelevadores, llevándose materiales importante para que no sean afectados.

A primera hora de este martes, los daños quedaron expuestos, exhibiendo un galpón totalmente quemado, lo cual indica un panorama terrible para la actividad productiva de la firma. Trabajadores y autoridades han manifestado su preocupación ya que no podrán volver a trabajar allí en la brevedad.

Por el momento no se informó qué originó el incendio. En estas horas se realizarán pericias para intentar establecer las causas del siniestro y determinar las pérdidas.