El Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario, recibirá a la categoría más popular del automovilismo argentino los días 27, 28 y 29 de marzo. La preventa de entradas inicia este lunes 9 de marzo.

La pasión por los motores vuelve a territorio neuquino. La Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Autódromo Parque Provincia de Neuquén será el escenario de la tercera fecha del campeonato 2026. Tras un inicio de temporada vibrante, la "máxima" llega al trazado de Centenario para disputar un fin de semana que promete ser histórico para el deporte regional.

El evento, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo, no solo representa un hito deportivo, sino también un fuerte motor económico para el turismo y la gastronomía de la provincia, con una proyección de ocupación hotelera plena en el Alto Valle. En esta edición, se espera la participación de las principales figuras de la categoría y la consolidación de los modelos de nueva generación que han transformado el parque automotor del TC.

Detalles de la Pre-Venta de Entradas

Para garantizar el acceso de los fanáticos y evitar aglomeraciones, la organización anunció el inicio de la preventa oficial a partir del lunes 9 de marzo a las 12:00 hs. Los tickets podrán adquirirse de forma online a través de la plataforma ProTickets o de manera presencial en el punto de venta habilitado en Neuquén Capital.

Cuadro Tarifario (Valores de Preventa hasta el 26/03)



Sector Valor Anticipada Valor en Puerta

Entradas Generales $45.000 $55.000

Boxes $85.000 $95.000

Estacionamiento (Autos/Pick-ups) $25.000-

Estacionamiento (Pesados/Trailers) $50.000-

Puntos de Venta y Horarios

Venta Online: www.protickets.com.ar

Venta Física: Ministro González 40, Neuquén Capital.

Martes a sábados: 10:00 a 14:00 y 19:00 a 23:00.

Domingos: 19:00 a 23:00.

Un trazado de alta exigencia

El circuito de Centenario, con una extensión de 4.380 metros, es reconocido por los pilotos como uno de los más técnicos del calendario. Su diseño permite maniobras de sobrepaso claras, lo que garantiza un espectáculo de alto impacto para las miles de personas que se darán cita en las bardas neuquinas. Además del TC, la fecha contará con la presencia del TC Pista, la categoría telonera que sirve de semillero para los futuros campeones.

El evento cuenta con el apoyo estratégico del Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Banco Provincia de Neuquén (BPN), reafirmando el compromiso de la provincia con los eventos deportivos de escala nacional.

