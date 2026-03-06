Una historia de engaño, confianza familiar traicionada y una estafa cuidadosamente armada terminó en los tribunales. Tres hombres quedaron imputados por haber engañado a sus propios parientes con un falso pedido de ayuda que terminó en transferencias por más de 600 mil pesos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, todo ocurrió la tarde del 21 de mayo. Entre las 18 y las 21 horas, uno de los acusados llamó a una de las víctimas y se hizo pasar por su sobrino. Del otro lado del teléfono, montó una historia desesperada: dijo que su auto se había quedado varado en la Ruta Nacional 22 y que necesitaba resolver con urgencia un problema con el seguro del vehículo.

El ardid no terminó ahí. El supuesto sobrino explicó que debía cuatro meses del seguro y que necesitaba pagarlo para que la asistencia mecánica pudiera llegar. Para completar la maniobra, le pasó a la víctima el número de otro de los imputados, quien continuó con el engaño simulando ser operador de la empresa aseguradora.

Convencidos de que estaban ayudando a un familiar en problemas, los damnificados realizaron varias transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre del tercer acusado. Primero enviaron 250 mil pesos. Después otros 180 mil. Y finalmente una tercera transferencia por la misma suma. La suma total superó los 600 mil pesos.

Sin embargo, la mentira se derrumbó poco después. Las víctimas lograron comunicarse con el verdadero sobrino y descubrieron que ni siquiera se encontraba en la provincia y que jamás había tenido un desperfecto con su vehículo.

A partir de la denuncia realizada en la Comisaría 48 del barrio Mosconi, comenzó la investigación judicial. Entre las pruebas reunidas aparecen los comprobantes de las transferencias, informes de la empresa Telecom Argentina que acreditan las comunicaciones telefónicas y datos aportados por Mercado Libre que confirmaron la titularidad de la cuenta donde se depositó el dinero.

Durante la pesquisa, además, la fiscalía ordenó allanamientos en el establecimiento carcelario donde los tres acusados habían coincidido alojados, lugar donde se secuestraron elementos considerados clave para la causa. Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos contra los tres hombres como coautores del delito de estafa.