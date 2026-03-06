El crimen de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado a tiros en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti, sumó un nuevo capítulo judicial. Este viernes se realizó la audiencia virtual de control de detención de los dos sospechosos de haber efectuado los disparos, quienes permanecían prófugos y finalmente se presentaron ante la Justicia.

Los dos jóvenes tenían pedido de captura y durante la tarde del jueves decidieron entregarse en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, acompañados por sus abogados particulares. Tras su presentación, quedaron inmediatamente detenidos.

La audiencia se realizó durante la mañana de este viernes mediante la plataforma Zoom. Allí, la fiscalía expuso ante la jueza de Garantías las primeras pruebas que comprometerían a ambos sospechosos en el violento ataque armado ocurrido el pasado 1 de marzo.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los dos hombres dispararon contra una vivienda desde una camioneta, en la casa ubicada en la esquina de Presidente Perón (Circunvalación) y Serafín González. En medio de la balacera, uno de los proyectiles impactó en Emmanuel Uriel Aguilera, provocándole la muerte.

La investigación ya incluyó varios allanamientos, en los que se secuestró un arma de fuego de grueso calibre que ahora será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el ataque. En ese mismo contexto también fue detenido otro hombre, quien actualmente permanece con prisión preventiva.

Durante la audiencia, los defensores particulares de los dos nuevos detenidos solicitaron dos días hábiles para analizar las pruebas reunidas por la fiscalía antes de la imputación formal. La jueza de Garantías aceptó el pedido y fijó la audiencia de formulación de cargos para el próximo martes 10 de marzo a las 10:30, que se realizará en la sede del Foro Penal.

Así, mientras la investigación avanza y las pruebas comienzan a ordenarse, la causa por el crimen que sacudió al barrio Antártida Argentina entra en una etapa clave, con tres personas ya detenidas y la reconstrucción judicial del ataque que terminó con la vida del joven.