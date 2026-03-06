Punto final para el Deportivo Rincón en su gira por Mendoza, durante varias semanas, el elenco del norte neuquino jugó una serie de amistosos buscando la puesta a punto pensando en la movida temporada 2026, donde tendrá Copa Argentina y el inicio del Federal A.

De cara al cotejo de Copa Argentina ante San Lorenzo, a disputarse el viernes 20 de marzo; el Deportivo Rincón realizó un arduo trabajo de preparación, que contó con movimientos durante semana en el predio de Ferri en Cipolletti, y una posterior gira con diferentes amistosos en Mendoza.

En la tarde noche del jueves, el elenco que dirige Pablo Castro, jugó ante Sportivo Club Pacífico de General Alvear, cotejo que terminó 4-0 para el conjunto neuquino, y que permitió para ir definiendo un primer equipo para el gran debut.

“La pretemporada sirvió para aponernos a punto y conocernos como grupo, llegaron compañeros nuevos y nos conocimos y formar una unión de grupo” expresó Alejandro Sánchez, experimentado arquero del Deportivo Rincón, quien también expresó “Hoy no hay tantos jugadores de lo que es la ciudad, esa es la mayor diferencia con relación al año pasado”

Con el duelo ante Pacífico, culminó la gira que contó con partidos ante San Martín de Mendoza, la Sub 19 de Independiente Rivadavia de Mendoza (Primera división) Deportivo Maipú (Primera nacional). Previamente en Cipolletti había jugado contra Centenario y el Deportivo Roca.

"La Copa Argentina te da mucho prestigio" expresó Sanchez a Grito Sagrado

Por su parte, analizó los amistosos como algo positivo “Los dos amistosos que tuvimos en Cipolletti el equipo estaba duro, ahora estamos más sueltos, hay muchas cosas positivas y estamos encontrando el equipo” dijo el arquero.

Con relación a San Lorenzo, el “oso” sostuvo que “Sabemos a lo que vamos a enfrentar, nosotros vamos a sacar la mejor versión de nosotros, y en la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa. Tenemos que con el hambre de gloria y ser ganador. Esta copa te da mucho prestigio”.

EL elenco neuquino volvió a Rincón donde tendrá el fin de semana libre, y posteriormente volverá a los entrenamientos el lunes, a la espera del último amistoso que se disputaría ante Cipolletti en La Visera.

