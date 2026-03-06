Tras registrarse una serie de casos de salmonelosis vinculados al consumo de huevo crudo, como en la preparación de mayonesa casera, el Ministerio de Salud de la provincia difundió recomendaciones para prevenir esta enfermedad transmitida por alimentos (ETA).

La salmonelosis es una infección que suele estar asociada al consumo de huevos crudos o alimentos y agua contaminados con bacterias provenientes de heces. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran diarrea, fiebre, vómitos y calambres abdominales, que pueden aparecer entre 6 horas y 6 días después de la exposición.

Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad suele resolverse por sí sola en aproximadamente una semana, puede resultar más grave en niños pequeños y adultos mayores, por lo que desde las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de extremar los cuidados al manipular y consumir alimentos.

Los especialistas recordaron además que el huevo es un alimento muy nutritivo, ya que aporta proteínas de alta calidad, aminoácidos y vitaminas. Sin embargo, para evitar riesgos sanitarios se recomienda consumirlo siempre bien cocido.

Recomendaciones para prevenir la salmonelosis

Desde el Ministerio de Salud brindaron una serie de medidas clave al momento de comprar, conservar y cocinar huevos:

Comprar en comercios habilitados y evitar productos provenientes de la venta ambulante.

Verificar que los alimentos estén registrados y correctamente rotulados .

Conservar los huevos en un lugar fresco (no mayor a 25 °C) o en la heladera en recipientes adecuados, nunca dentro del maple .

No lavar los huevos antes de guardarlos , ya que la cáscara posee una película natural que los protege del ingreso de bacterias.

Desechar los huevos rotos o fisurados .

Lavarlos recién antes de utilizarlos para su preparación.

Cocinar completamente los huevos y las preparaciones que los contengan , evitando tortillas poco cocidas o mayonesa casera con huevo crudo.

No romper los huevos en los bordes de los recipientes ni separar la clara de la yema utilizando la propia cáscara.

Evitar el contacto con alimentos que ya estén listos para consumir.

Además, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y mantener limpias las superficies, recipientes y utensilios, una medida clave para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Desde el área de Salud insistieron en que la correcta manipulación de los alimentos y la cocción adecuada de los huevos son fundamentales para prevenir la salmonelosis y proteger la salud de toda la familia