A más de dos décadas del escándalo judicial que sacudió al país, Giselle Rímolo volvió a aparecer en la televisión. La información se conoció en el programa Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias mostró imágenes recientes de la ex pareja de Silvio Soldán y reveló cómo es hoy su vida tras haber pasado por la cárcel.

Durante el ciclo de El Trece, Fernanda Iglesias explicó que Giselle Rímolo mantiene actividad en redes sociales, aunque ya no utiliza exactamente el nombre con el que se hizo conocida en los medios. Según detalló, actualmente se presenta con su nombre real acompañado por otro apellido para mantener un perfil más bajo.

“Giselle Rímolo está usando su nombre verdadero, que es Mónica Cristina María Rímolo, pero ella se hace llamar en redes y en su emprendimiento como Mónica Best”, contó Fernanda Iglesias al mostrar fotografías actuales de la mediática y evidenciar el cambio de imagen que tuvo en los últimos años.

De acuerdo con lo revelado en Puro Show, bajo ese alias Giselle Rímolo desarrolla distintas actividades comerciales. Entre los productos que promociona aparecen artículos vinculados al mundo de la estética, además de ropa y accesorios.

“Pelucas, pestañas postizas, ropa, zapatillas”, enumeró Fernanda Iglesias al describir la mercadería que vende actualmente Giselle Rímolo. Y agregó sobre su presente laboral: “Hace de todo un poco”, en referencia a los distintos emprendimientos que impulsa para generar ingresos.

Sin embargo, más allá de ese pequeño negocio, la periodista también reveló detalles del estilo de vida que mantiene hoy la ex pareja de Silvio Soldán. Según explicó, Giselle Rímolo adoptó una rutina extremadamente reservada y evita exponerse en público.

“Lo que no hace es salir de su casa. No sale nunca de su casa. Es más, su casa no tiene timbre. No hay forma de contactarse”, aseguró Fernanda Iglesias, marcando el fuerte bajo perfil que eligió la mediática tras recuperar la libertad.

En el mismo informe también se mencionó que Giselle Rímolo continúa prestando atención a su apariencia física. “Esa foto de cuerpo entero ella se la saca cuando se hace una lipoaspiración, porque sigue siendo muy coqueta”, comentó Fernanda Iglesias, al hablar de las imágenes recientes que circularon.

Además, la panelista reveló que la ex falsa médica mantiene una relación sentimental con un hombre llamado Diego y que vive en una propiedad ubicada en Don Torcuato, una casa que pertenecía a Juan Gaineddú, quien fue su abogado y también su expareja.

Según relató Fernanda Iglesias, Giselle Rímolo y su actual pareja incluso intentaron generar ingresos alquilando la vivienda por día. “Cobraban 100 mil pesos el día y las personas hacían fiestas, entonces los vecinos la denunciaron por ruidos molestos”, explicó la periodista sobre el fallido emprendimiento.