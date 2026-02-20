Dos menores fueron interceptados en Barrio Nuevo de Roca, cuando circulaban en moto con un arma de fuego y un cuchillo entre sus pertenencias. El procedimiento ocurrió en la esquina de Urquiza y Cóndor, y obligó a la intervención de la SENAF debido a la edad de los involucrados.

El episodio se registró alrededor de las 17:40, en plena luz del día y en una zona transitada del barrio. Según se informó, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a dos adolescentes a bordo de una moto. No era una escena fuera de lo común. Sin embargo, algo en la actitud de los jóvenes llamó la atención.

Cuando fueron identificados, la incomodidad fue evidente. Las miradas esquivas y los movimientos nerviosos terminaron por confirmar que no era una simple demora de rutina. Entonces, durante el cacheo preventivo, apareció el dato que encendió todas las alarmas: en la riñonera de uno de los chicos asomaba la culata de un arma de fuego.

Pero eso no fue todo. Al revisar al acompañante, los uniformados encontraron un cuchillo con mango de madera escondido en la cintura. Es decir, los dos menores estaban armados. Uno con un arma de fuego, el otro con un arma blanca. Ambos circulando por el barrio en plena tarde.

La escena cambió de inmediato. Se dio aviso a la Subcomisaría 69° y se convocó al Gabinete de Criminalística para asegurar el arma y realizar las pericias correspondientes. Además, debido a que los involucrados son menores de edad, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)..

No trascendió el origen del arma ni si estaba cargada. Tampoco se informó si los menores cuentan con antecedentes. Lo concreto es que ambos fueron demorados y quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se intenta determinar qué hacían armados y qué podía haber pasado si nadie los detenía.