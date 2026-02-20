La tensión que se venía acumulando terminó estallando frente a cámaras. Ian Lucas y el Chino Leunis quedaron envueltos en un fuerte cruce durante una gala clave de MasterChef, en una instancia donde cada ventaja pesa más que nunca. Lo que parecía un simple juego previo dejó al descubierto un desgaste evidente entre ambos.

Todo ocurrió en una noche de beneficios, cuando los participantes debían superar un minidesafío antes de enfrentar el plato principal. La dinámica consistía en recorrer el estudio siguiendo pistas para encontrar destapadores escondidos, abrir un porrón y servir el mejor vaso de cerveza en el menor tiempo posible.

Ian Lucas se movió con velocidad y precisión, y logró imponerse por apenas segundos. Apenas escuchó su nombre como ganador, no ocultó la euforia y gritó: “¡Al fin gano algo, vamos!”. El premio no era menor: podía elegir entre dos cajas de ingredientes sabiendo exactamente qué contenía cada una.

Esa ventaja fue el punto de quiebre. Cuando el cantante insinuó que quería ampliar el beneficio o modificar condiciones, el Chino Leunis reaccionó con evidente fastidio. “¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, lanzó, dejando en claro que el clima ya no era distendido.

La conducción explicó entonces que Ian Lucas tendría que intervenir en la dinámica de otros competidores, forzando intercambios de cajas. En ese momento, el Chino volvió a marcar su incomodidad con un tajante: “Ah, bueno, no, no”. La frase, breve pero cargada, dejó al descubierto la tensión acumulada.

Más tarde, el propio Ian analizó la situación sin disimular su molestia. “Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”, expresó antes de tomar la decisión final de cambiarle la caja a otra participante.

El cruce no puede leerse aislado del contexto. A medida que se acerca la final, la competencia se vuelve más áspera y desaparece el clima amigable de las primeras galas. Incluso días atrás el propio Leunis había admitido que “Estamos saturados”, una frase que ahora parece explicar por qué cualquier chispa alcanza para encender el conflicto. En MasterChef, cuando el premio está cerca, las sonrisas se tensan y las diferencias dejan de maquillarse.