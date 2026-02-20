La noticia se confirmó en las últimas horas y generó un profundo impacto entre colegas y fanáticos. Eric Dane, actor reconocido mundialmente por su papel del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, murió a los 53 años luego de atravesar un cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Su familia comunicó el fallecimiento y pidió respeto en medio del dolor.

El intérprete había hecho pública su enfermedad tiempo atrás, decisión que transformó su situación personal en un mensaje de visibilidad. En lugar de replegarse completamente, eligió hablar del diagnóstico y compartir el proceso, generando empatía y conciencia sobre una patología que afecta progresivamente el sistema nervioso.

En el comunicado difundido a la prensa, sus seres queridos detallaron cómo fueron sus últimos días. “Pasó sus últimos días con sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresaron, describiendo un cierre rodeado de afecto, contención y compañía constante.

Eric Dane alcanzó popularidad internacional al interpretar al doctor Mark Sloan en la ficción médica que marcó a una generación. Su personaje combinaba seguridad, ironía y sensibilidad, convirtiéndose en uno de los más recordados del elenco. Esa construcción actoral lo consolidó como una figura estable dentro del universo televisivo.

Durante los meses finales, su entorno destacó que el actor mantuvo una actitud activa frente a la enfermedad. “Estuvo enfocado en contribuir a la vida de otras personas que atraviesan la misma enfermedad”, señalaron, subrayando su compromiso con la investigación y el acompañamiento a pacientes diagnosticados con ELA.

La reacción pública no tardó en multiplicarse. Colegas, productores y seguidores compartieron escenas emblemáticas y mensajes de despedida. El nombre de Eric Dane volvió a ocupar titulares globales, esta vez asociado a la despedida, pero también al legado profesional y humano que supo construir.

En el cierre del comunicado, su familia dejó palabras que resumen el sentimiento general. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”. La pantalla pierde una presencia fuerte; el recuerdo permanece intacto.