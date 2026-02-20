El Gobierno de Río Negro informó que este viernes se abonará la primera cuota de $125.000 destinada a los trabajadores estatales comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904, además del personal policial y penitenciario.

Se trata de la primera parte de una compensación extraordinaria de $250.000, dividida en dos cuotas iguales, que fue acordada en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. El esquema salarial contempla aumentos automáticos por encima de la inflación, lo que garantiza previsibilidad en los ingresos y resguarda el poder adquisitivo de los trabajadores.

La medida fue aceptada por ATE, que valoró la incorporación de sumas extraordinarias y el mecanismo de actualización automática. Sin embargo, el beneficio no alcanza al sector docente, ya que la conducción de UnTER decidió rechazar la propuesta salarial en la última paritaria, manteniendo diferencias con el Ejecutivo provincial respecto al esquema de incrementos.

Este pago se suma al aumento del 5,29% liquidado con los sueldos de febrero, en el contexto del mecanismo de actualización automática atado a la inflación. El Gobierno reiteró su voluntad de diálogo permanente y sostuvo que la oferta presentada contempla tanto actualizaciones como compensaciones extraordinarias que brindan certezas en un contexto económico complejo.

Próximos pagos y actualizaciones

• En marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar, que tendrá un incremento del 100%, alcanzando $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.

• En abril se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).

• En mayo se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota de $125.000.

El Gobierno provincial destacó que este esquema busca dar continuidad a los acuerdos alcanzados en la Función Pública, mientras que el rechazo de UnTER mantiene abierto el debate sobre la política salarial en el sector docente.

Pedido de paritarias

El Consejo Directivo Central de UnTER presentó una nota formal ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro y solicitó la urgente convocatoria a Paritaria. El sindicato reclamó precisiones respecto de la fecha de convocatoria, advirtiendo que la dilación profundiza el conflicto y desconoce las resoluciones colectivas de los trabajadores de la educación. Finalmente, ratificaron que seguirán exigiendo ámbitos de discusión reales, con respuestas concretas, en defensa del salario, las condiciones de trabajo y la educación pública.