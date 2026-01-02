Jorge Oscar Tapia fue condenado a una pena de prisión efectiva de 4 años y 6 meses por tenencia de un arma de fuego sin la debida autorización y por posesión de estupefacientes con fines de comercialización. La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo presentado este martes, en una audiencia llevada a cabo ante el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

La pena surge a raíz de un allanamiento realizado el 24 de septiembre de 2025, en el que se hallaron en el domicilio de Tapia, ubicado en Villa La Angostura, un revólver calibre 22 largo con municiones, 36 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados para la venta, una pequeña cantidad de cannabis, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento de las sustancias y dinero en efectivo, además de un comprobante de transferencia.

El asistente letrado Federico Surá, quien presentó el acuerdo, detalló que Tapia reconoció su responsabilidad penal en los hechos. Además, se sumó a la pena una multa de 5 millones de pesos, el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento y el pago de las costas del proceso judicial.

La acusación, respaldada por el fiscal jefe Gastón Ávila, calificó los hechos como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La condena se consolidó luego de un acuerdo previamente suscripto por las partes involucradas, el cual fue homologado por el juez Bagnat.

En cuanto a la ejecución de la pena, se dispuso que Tapia cumplirá la condena dentro de la IV Circunscripción Judicial, sujeta a la disponibilidad de cupos y condiciones de detención adecuadas. Por otro lado, la prisión preventiva se extendió hasta el 18 de febrero de 2026, fecha estimada para que la sentencia quede firme.

Con este fallo, Tapia deberá enfrentar una condena que no solo lo priva de su libertad por varios años, sino que también lo obliga a afrontar un importante pago económico como resultado de sus actividades ilegales.