Un patrullaje preventivo de efectivos de la Comisaría N°21 terminó este viernes con dos personas demoradas, un forcejeo en plena vía pública y el secuestro de un vehículo que tenía un pedido vigente desde septiembre.

En la zona de Meseta, los uniformados detectaron que un Nissan Sentra gris circulaba sin sus chapas patentes. Al solicitar la identificación del conductor, el hombre bajó del vehículo y reaccionó con violencia. Se abalanzó sobre los policías y forcejeó hasta quedar reducido en el suelo.

La situación escaló cuando la mujer que viajaba como acompañante también intentó agredir al personal. En medio de la disputa se le cayó un envoltorio blanco, lo que obligó a inmovilizarla para preservar la evidencia.

Tras controlar a ambos ocupantes, los agentes verificaron el número grabado en los cristales y confirmaron que el auto tenía pedido de secuestro desde el 11 de septiembre, solicitado por la misma Comisaría.

Por el hallazgo del envoltorio, que podría tratarse de estupefacientes, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos para continuar con las diligencias y determinar su origen. Los dos involucrados quedaron demorados mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes