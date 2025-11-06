Extraditaron a Fred Machado: el narco de Viedma que dejó rastros en la política argentina

Durante años, Federico “Fred” Machado fue el empresario que todos saludaban en Viedma. Era el sinónimo del gran sueño americano, éxito y millones de dólares. Volaba alto, financiaba clubes, y hasta se daba el lujo de posar como mecenas deportivo. La Justicia argentina lo dejó dormir en prisión domiciliaria, hasta que el pedido de extradición a Texas por narcotráfico, lavado de dinero y estafas, se activó tras el escándalo que le costó la candidatura al diputado libertario José Luis Espert. Ahí sí: todos despertaron, en especial el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

Machado fue detenido en 2021 por una alerta roja de Interpol en el aeropuerto internacional de Neuquén. Desde entonces, la causa parecía en pausa judicial, como si el expediente tuviera sueño. Pero bastó una transferencia no declarada de 200.000 dólares a la campaña presidencial de Espert en 2019 para que todo se activara. La investigación reveló 36 vuelos en aeronaves de Machado, vínculos políticos incómodos y un financiamiento que huele a narco. Espert tuvo que renunciar a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

De Viedma a Houston, con escala en el escándalo

La extradición se concretó anoche. Machado fue trasladado desde la Alcaidía de Madariaga hasta Ezeiza, escoltado por los Marshals. El vuelo partió rumbo a Houston, donde enfrentará cargos pesados. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años. Él, en cambio, se despide con una frase digna de manual de narco arrepentido: "Estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada".

Ciccarelli, Villaverde y el hilo político

Su vínculo con Espert no fue el único lazo que se encontró con la política. Su primo, un ignoto profesor de educación física de Viedma, Claudio Ciccarelli, está vinculado a la senadora electa Lorena Villaverde. Ciccarelli habría sido el nexo entre Machado y ciertos despachos políticos.

Como dato adicional, Machado también financiaba la campaña de básquet de un club local. Pagaba los contratos de los jugadores extranjeros, que cobraban en dóalares y su nombre aparecía en agradecimientos institucionales.

En ese país empezó su carrera empresarial con foco en la aviación y proyectos inmobiliarios, aunque para la justicia usaba aeronaves adquiridas mediante fraudes para trasladar droga a gran escala, detrás de una organización facilitaba el transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hasta el país norteamericano.

Machado está acusado además de estafas a multimillonarios mediante el Esquema Ponzi. De acuerdo a la causa, captaba inversionistas para la compra de aeronaves que no existían con el fin de lavado de activos del narcotráfico.

En abril 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén, cuando esperaba abordar un avión con destino a Buenos Aires con su pasaporte.