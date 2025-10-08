Fred Machado teme ser extraditado: “Prefiero morir en mi país”

El empresario Federico Fred Machado, quien está acusado en causas por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, involucró al diputado nacional José Luis Espert, a figuras políticas y mediáticas, y a su propio pasado económico y judicial.

“Jugamos al golf con Espert y Nazareno”, comenzó diciendo, en referencia a un encuentro social entre el legislador liberal, su asesor Nazareno Etchepare y un periodista. Luego ironizó sobre su interlocutor: “Nazareno se hacía el James Bond”.

Machado recordó también una de las imágenes que circuló en los últimos días, donde se lo ve junto a Espert en un avión: “El avión de la foto con Espert es de cuando él quería ir a Viedma a presentar su libro”.

Sobre su vínculo con negocios energéticos y de arenas en el país, fue categórico: “No invertí plata en la empresa de arenas”, y añadió: “Cicarelli es un pibe de pueblo, bastante básico, un día vende cebollas, al otro día vende autos. Un día la pegó e hizo un contrato con uno de estos jeques de Dubai en Neuquén, que se reparten el botín en la provincia”.

En otro tramo, intentó desligarse de bienes a su nombre: “La camioneta nunca estuvo a nombre mío, estaba a nombre de mi primo”, y explicó que fue Espert quien la utilizó: “Le dije a Espert que estaba la camioneta al pedo en un hangar en Buenos Aires y le dije: usala. Espert usó esa camioneta para ir a un canal y ahí le tiran dos piedrazos. No fueron disparos, para mí fueron piedras”.

Sobre posibles contratos millonarios vinculados al dirigente liberal, deslizó: “No puedo confirmar, pero puede ser que había un contrato de un millón de dólares, porque era un trabajo grande, de un año”, aunque aclaró que “Espert quería hacer el trabajo, quien le dijo que no lo haga fui yo”.

Consultado por los fondos involucrados, lanzó una frase que promete polémica: “Capaz que Espert usó los 200 mil dólares para comprar la casa”, y con cierta ironía preguntó: “¿Vos pensás que Espert me va a devolver la plata?”.

Machado también se refirió a otros empresarios y políticos: “A Lázaro Báez no lo conozco, al único que le presté un avión es a Elaskar. Elaskar hizo dos vuelos y no le pagó a nadie, yo le tuve que pagar el sueldo atrasado al piloto”.

Sobre sus vínculos internacionales, precisó: “Al único presidente que conozco es al de Guatemala. En Argentina conocí a (Juan) Manzur (ex gobernador de Tucumán) y a Urtubey (ex mandatario de Salta)”, y respecto de su situación judicial, agregó: “Tengo tobillera electrónica, estoy a derecho hace cuatro años, no tengo custodia”.

En el cierre de la entrevista, se mostró entre desafiante y resignado al señalar: “Sí, tengo miedo de ser extraditado, pero prefiero morir en mi país. Preso no sirvo, muerto tampoco sirvo. Llegué a Argentina con 12 dólares”, reveló.

Y dejó una frase final cargada de simbolismo: “Si yo me muero mañana, tengo el césped muy lindo, no manden máquinas buscando nada. Recen por mí”.

Machado también comparó su caso con otros escándalos financieros: “(Leonardo) Cositorto engañó a mucha gente, pero al final del día no tenía cómo pagar. Yo sí tengo cómo pagar, esa es la diferencia”.

Y cerró con una reflexión sobre su vínculo con Espert: “Para mí Espert es un soñador, me gustan las causas justas. En este país todos critican a los gringos, pero al final del día todos caen seducidos por los gringos”.