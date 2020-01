¿Están "las dos vidas" discriminados en Neuquén?

La concejala Nadia Márquez, de la Democracia Cristiana, referente de los sectores religiosos evangelistas, reafirmó una severa denuncia este jueves, cuando sostuvo que "los grupos Pro-Vida estamos sufriendo una clara discriminación de parte de los funcionarios públicos".

La reafirmación del concepto (ya lo había dicho antes) sucede después que, según la concejala, las autoridades del hospital Bouquet Roldán “decidieran no atender los requerimientos de una entrevista”.

“Lamento que la dirección del hospital solo tenga tiempo y voluntad para atender a solo unas de las partes involucradas en la supuesta polémica por los murales", dijo Márquez, aludiendo a que, recientemente, las autoridades del hospital recibieron a referentes políticos que impulsan el aborto legal y gratuito.

Parece ser que no solo no la atienden personalmente, sino que también se le niega una atención telefónica. Lo que se dice, comúnmente, “silencio de radio”, en un contexto en donde la discusión política por el sí o el no al aborto no solo se actualizó, sino que involucró directamente al gobierno provincial, a partir de los “dos murales” (uno a favor, otro en contra) que se pintaron en los muros del hospital Bouquet Roldán.

La ministra de Salud, Andrea Peve, se refirió al tema en recientes declaraciones. Hizo esta distinción: institucionalmente, el Estado no puede ser objetor de conciencia, y negarse al protocolo de interrupción legal del embarazo. Sostuvo que, personalmente, cualquiera (médico, enfermeros, etc) pueden argumentar la objeción de conciencia, pero no una institución, como es un ministerio, un hospital.

Lo que plantea Márquez, quien representa en el Concejo Deliberante el sector que lidera el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch, es que, en todo caso, hay un vuelco desde las políticas del Estado neuquino, a favor de quienes favorecen el aborto legal y gratuito, en desmedro de quienes no están de acuerdo, y sostienen la posición conocida como la de “las dos vidas”.