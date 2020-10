Busca a su hijo robado por una monja hace 48 años

Silvia Goitia Morán vive en Neuquén, pero cuando tenía apenas 23 años dio a un luz a su primer hijo, Gabriel, en Madrid. El bebé nació en 1972 en el Hospital Clínico San Carlos de la Facultad de Medicina de España. Sin embargo, la mujer que hoy tiene 73 años relató cómo fue la madrugada de aquel 27 de noviembre cuando una monja se acercó a su habitación en la que estaban otras 5 mujeres y se lo arrebató de los brazos. Desde aquel día, Silvia nunca más lo vio. Hoy, lo busca y emocionada contó su historia a este medio.

Gabriel nació el 26 de noviembre pasadas las 22. Silvia quien estaba casada con el papá de su hijo hacía tan solo un año lo vio solo algunos minutos y luego se lo llevaron para regresarlo a la mañana siguiente.

Con su bebé en los brazos, el 27 de noviembre, un médico pasó a revisarlo y “me dijo que estaba perfecto y me lo dejó”. Todo parecía normal, pero sobre el mediodía, una monja pasó por la habitación donde estaba Silvia y cinco mujeres más y vio que tenía el niño y le dijo: “¿Qué hace este niño aquí?”, lo tomó y se escapó.

“Me quedé helada y no pude decir ni hacer nada. Pensé que se lo llevaba al cunero y esperé. En aquel tiempo le dabas el pecho a las 24 horas de haber nacido, esperé que se cumpliera el horario y le consulté a la enfermera a qué hora me lo traían”, relató la mamá de Gabriel a Mejorinformado.com.

Silvia conoció a su marido en el Complejo Cerros Colorados donde él era jefe de obra y ella secretaria en movimientos de suelo. Viajaron en 1971 a España y tiempo después se casaron en Rabade, Galicia (España). "La enfermera me preguntó si tenía leche a lo que respondí que no sabía. Fue ahí cuando sacó una jeringa y me puso una inyección en la vena. En ese momento pensé que era para que me subiera la leche, pero acto seguido me vendó los pechos y es todo lo que recuerdo” recordó Morán sobre lo que sucedió minutos después de la aparición de la monja.

Pasaron las horas y la mañana siguiente, 28 de noviembre, se levantó y se enteró que su hijo “estaba muy mal y lo habían llevado a otro piso para tratarlo”. Dos días después, le informaron que Gabriel había muerto de hipertiroidismo “helada, vuelvo a la habitación y me pongo a llorar” recordó la mujer sobre sus primeros días posparto en el Hospital de España.

“Yo dije se le habrá muerto el hijo a otra mujer y le dieron el mío y a mí el muerto de la otra porque nunca me dejaron verlo ni me lo entregaron”, contó a Cambio de Aire.

Así, con información cruzada, pasaron 10 días. Silvia atravesó la incertidumbre de no saber si su hijo realmente había muerto o efectivamente se trataba de un robo. “Estuve 10 días en el Hospital, pero cuando me dieron el alta ni siquiera me dieron un papel donde certificaba que había estado internada. Me hicieron estudios durante ese tiempo y sospecho que posiblemente estaban armando una situación por si reclamaba. En uno de los análisis me dijeron que parecía como si nunca hubiera tenido un hijo”.

“No hay registros que yo ingresé al Hospital Clínico ni de dar a luz”.

Su búsqueda comenzó en 2013. “Lo único que tenía era el sello del nacimiento de mi hijo Gabriel” y se lo envió al Ministerio de Justicia Español. Por pruebas insuficientes decidió sobreseer y tiempo después viajó a España.

En 2016 se enteró que “a todo el mundo le habían hecho lo mismo. Yo era casada, mayor de edad y económicamente estaba muy bien. En España empezaron a robar niños a quienes eran comunistas, republicanas, a las presas, a las solteras a las muy pobres, pero yo no era nada de eso”.

Instalada en España apareció un expediente del Hospital Clínico San Carlos (nº 2317/2014) donde se detalla que “no consta ningún ingreso ni alumbramiento de Alicia Goitia Morán no disponiendo, por lo tanto, de registro alguno relativo al fallecimiento de ningún hijo”. Asimismo, la Unidad de Sanidad Mortuoria le informó a su asesora jurídica Noelia Gil que “no hemos obtenido ningún registro ni en los archivos de autopsias y/o biopsias del Servicio de Anatomía Patológica ni en los archivos de la Unidad”.

En 2017 pidió un ADN de los órganos en parafina del bebé fallecido. Los estudios que fueron entregados al año siguiente arrojaron resultado negativo.

Silvia hoy tiene dos hijos, pero está segura que Gabriel está vivo y que fue robado de sus manos. Este 26 de noviembre cumplirá 48 años y su mamá no pierde las esperanzas de poder reencontrarse. “Es muy duro y cansador porque ya no tengo edad para andar para arriba y para abajo y estar sola” agregó angustiada.

“En España somos 300 mil las madres a las que les robaron los niños. Hay muchas que buscan a sus hijos que se los han quitado después de parirlos y ni siquiera saben si es un varón o una nena. Yo sí se que es un varón y que le puse Gabriel”, concluyó.