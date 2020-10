Comerciantes divididos coinciden: “el contagio del virus es social”

El gobierno neuquino inicia hoy la última semana del decreto que llevó a Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala a incluirlas en una Fase 1, en este escenario de pandemia. Esto fue así en los papeles. En la práctica, poco y nada se cumplió por una clara rebeldía institucional de parte de la mayoría de los intendentes de las ciudades involucradas, de los comerciantes y empresarios alcanzados en la norma y de la sociedad en su conjunto. Curiosamente se insiste en términos oficiales que no existe una brecha entre el interés sanitario y el económico, aunque claramente se evidencian diferencias. Sin embargo, es rotunda la coincidencia en que el mayor riesgo de contagios se da a partir del roce y la actividad social, y no en el ámbito laboral.

A partir del último decreto y su retroceso en la apertura económica; en los últimos días mucho se habló de la falta de empatía con el sector sanitario, cuyos recursos humanos claramente están agotados como una muestra del colapso general del sistema de salud. En paralelo, el número de contagios y de muertes fue en aumento y se mantiene, sin que nadie se atreva a afirmar que se transita el pico del coronavirus en Neuquén. Y en este contexto, pareciera que la sociedad ha decretado el fin del confinamiento. En el mismo escenario y como parte de la matriz económica; comerciantes, pequeños y medianos empresarios han evidenciado diferencias frente a las políticas implementadas, tanto por el gobierno nacional, como provincial y municipal.

Empresarios y comerciantes entregaron un petitorio aprovechando la visita del presidente Fernández.

Desde Mejorinformado.com se consultó a los referentes de tres sectores protagonistas y claramente involucrados en esta rebeldía social. Luis Frugone es vocero de un grupo de comerciantes de diferentes rubros, denominado “autoconvocado”, con una fuerte localía en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, donde en los últimos meses se ha formado un polo comercial diferenciado del microcentro. Daniel González es el presidente de la Cámara más antigua que asocia al sector, ACIPAN. Y, por último, Raúl Martín es miembro del Cluster Pymes Neuquinas.

La siguiente es parte de la entrevista a los tres referentes:

¿Existe una dicotomía salud/economía o se sale en conjunto de esta crisis generada por la pandemia?

Luis Frugone: Creo que van de la mano, sin salud y trabajo es muy difícil que una sociedad pueda salir adelante, pero también entiendo que el factor político tiene un rol muy importante en todo esto. Conjugando los tres factores, se puede llevar a un consenso mucho más aplicable y con una representación de cada sector.

Daniel González: La realidad es que creemos que no existe una dicotomía salud/economía, al punto que se ha tratado de hacer pensar eso. Pero nos reunimos el jueves con todo el sector Salud, estuvo la ministra de Salud Andrea Peve, el director del Hospital Castro Rendón y varios médicos, donde nosotros les explicamos que estamos convencidos que los contagios no se producen en los comercios ni en las empresas, al contrario, son lugares de contención muy cuidados, donde más se cumplen los protocolos. Ese personal que está fuera del comercio, que está en su casa, corre más riesgo. Nosotros creemos que no existe esa dicotomía. Esto lo hablamos con ellos y nos explicaron la gravísima situación actual, donde están desbordados, no les alcanzan los recursos, los equipos, nada.

Raúl Martín: Nos instalaron la idea que existía una “interferencia” entre la economía y la salud. Personalmente no lo veo así, creo que en el ámbito laboral están dadas las condiciones para que se activen los protocolos, acorde a cada comercio/industria, desde el almacén hasta el taller de tornería. Hay protocolos para todos, y deben ser aprobados por el órgano de contralor, en este caso la Municipalidad, quien evaluará con el sector Sanitario la factibilidad de cada uno. No obstante, a mi entender, el virus se propaga mas fácilmente en la sociabilización fuera del ámbito laboral, en juntadas con personas fuera de nuestros convivientes diarios. Y eso es muy difícil de monitorear por parte del Estado, es una cuestión de educación de la sociedad.

¿Cuál es la propuesta desde su sector para transitar esta situación?

Luis Frugone: Los comerciantes representados por la multisectorial pedimos que se respete el derecho al trabajo, la posibilidad de poder abrir nuestros negocios de lunes a domingos y la oportunidad de extender la franja horaria, tomando las medidas sanitarias acordes a los decretos provinciales, así como también la eliminación de salidas recreativas reguladas por la terminación de DNI. A continuación, se exhiben puntos positivos que justifican el pedido:

Disminuirá la aglomeración de clientes dada la amplitud horaria.

umentará la necesidad de contratación de personal.

Los negocios de cercanía podrán volver a invertir en mercadería, herramientas, insumos y demás.

La competencia desleal de los comercios que abren después de hora no tendrá sentido.

Los centros de aglomeración, tales como paseos, parques y plazas, contarán con mayor resguardo debido a que las fuerzas de seguridad se destinarán a estos espacios, y no al control de la obediencia de los compradores a las salidas por terminación del DNI.

Por lo que se refiere a ‘herramientas’ y ‘ayudas’ para afrontar las consecuencias de la pandemia, sabemos que han otorgado créditos bancarios o créditos a través del IADEP. A pesar de todo, manifestamos que no fue una solución para el problema que venimos acarreando desde hace más de 7 meses dado que, por un lado, el 90% de los comerciantes no pudieron acceder a ellos por distintos motivos. Por el otro, de haberlas adquirido, no fueron ni son suficientes para enfrentar la crisis económica que el país sufre; los gastos de alquileres, expensas, servicios de luz y gas, impuestos tributarios y pago de sueldos son sumamente superiores al monto equivalente de esa ayuda económica. Al mismo tiempo, la situación actual impide facturar lo correspondiente para poder cubrir los costos mínimos e indispensables que supone mantener un local comercial, es por el mismo motivo que las deudas escalan desde el mes de abril. Además, muchos locadores exigen el pago de alquileres inclusive con aumentos o intereses a pesar de que el decreto establezca lo contrario. Desde la Multisectorial de Comerciantes de la provincia de Neuquén solicitamos que el gobierno intervenga, por un lado, en la ayuda de subsidios de alquileres, mediante algún bono otorgado directamente al propietario, y, por el otro, en los entes de luz (CALF) y gas (CAMUZZI) para lograr un subsidio de emergencia mediante quitas de impuestos administrativos. Cabe destacar que nosotros no somos foco de contagio y haber retrocedido de fase no reguló ni disminuyó los casos de COVID-19 sino todo lo contrario. Es una certeza que el virus continuará circulando y, como sociedad, debemos comenzar a convivir con él. Finalmente, resaltamos desde la Multisectorial de Comerciantes que necesitamos volver a trabajar, no podemos seguir con nuestros locales cerrados o trabajando a medias. Queremos ser parte de la solución.

Daniel González: Se nos ocurrió mejorar la comunicación. Estamos convencidos que es un problema cultural nuestro, de no respeto a las normas, de no respeto a los protocolos, por lo tanto, creemos que hay que hacer una comunicación mucho más agresiva para concientizar a la gente. Y como propuesta, se nos ocurrió convocar a todas las instituciones intermedias -profesionales, el resto de las cámaras productivas de la provincia, los sindicatos, las comisiones vecinales, etc- a colaborar en esto. Vamos a tratar de elaborar un documento para que ver si adhieren.

Raúl Martín: Desde el Cluster Pymes Neuquinas (CPN) entendemos que se debería articular controles sobre la población en plazas o lugares comunes fuera del hogar donde se puedan reunir las personas no convivientes, controlar y multar si es necesario, el uso del tapabocas y bregar por el distanciamiento social. Conviviremos con este virus un tiempo, y es necesario que la población entienda que el Sistema de Salud esta colapsado, no solo por lo tecnológico, sino por lo humano, los empleados del sistema están saturados y no se merecen pagar con su vida por la irresponsabilidad del prójimo. Sabemos que hay que cuidarse, pero debemos abrirnos a salir con las reglas antes mencionadas a la calle, dado que la angustia, depresión y un sinnúmero de patologías que deben ser tratadas van a surgir con el tiempo, si a esto le sumamos la angustia por no poder pagar un alquiler o un servicio el escenario empeora.

¿Cuántos comercios/pymes tiene aproximadamente la ciudad de Neuquén? ¿Qué porcentaje o cifra representa su sector?

Luis Frugone: Desconocemos cuantos comercios tiene la ciudad de Neuquén, nosotros somos aproximadamente 3.000 comercios.

Daniel González: Está entre 7 mil y 8 mil comercios, de los cuales, ACIPAN tiene como asociados un 20 por ciento, aproximadamente.

Raúl Martín: No manejo la cifra de comercios de la ciudad de Neuquén, pero hay cientos relacionados con distintas actividades que conforman un entramado empresarial importante, ligado a la actividad hidrocarburífera, avícola, comercial minorista, etc.

¿Cuántos casos Covid reportó su sector desde que se declaró la pandemia?

Luis Frugone: Nosotros no somos el foco de contagio, cumplimos con muchísimos protocolos sanitarios y estamos preparados según las normas municipales para poder trabajar, también pedimos el diálogo para aportar todo lo que podamos y que se construya para lograr el equilibrio social que tanto necesitamos.

Daniel González: No tenemos ese número, pero sí sabemos que los contagios vienen desde afuera. Donde hubo un buen control, se ha evitado que ingrese el virus a la empresa. Creemos que no son muchos.

Raúl Martín: No manejo la cifra de contagiados por el sector o “en” el sector, como le mencioné, los protocolos están activados y es más fácil en la fecha contagiarse en una plaza que en un comercio o industria.

Ante la evidente división sectorial, ¿lo atribuye a una diferencia de objetivos comunes o a una estrategia política?

Luis Frugone: No sé a qué división sectorial hace referencia. Nosotros somos comerciantes autoconvocados; nos unimos para luchar por nuestras fuentes de trabajo. La verdad es que no sabemos qué estrategias políticas utilizan aquellos “sectores” ajenos a nosotros, tampoco nos interesa porque no es el punto principal ni contribuye a nuestra causa. Queremos trabajar. Sabemos que trabajando juntos saldremos adelante, como provincia y como país.

Daniel González: Es evidente que hay una desesperación genuina por la caída de las ventas y por siete meses de una situación económica muy apremiante de muchos comercios, y sobre esta desesperación a veces se montan algunos intereses con otros objetivos y organizan grupos en lugar de recurrir a los organismos naturales como es nuestra Cámara. ACIPAN tiene 74 años de antigüedad, nosotros venimos teniendo acción gremial-empresaria, en las buenas y en las malas. Y la gente a veces se acuerda de estas medidas en la desesperación, mientras que estos grupos surgen a partir de una situación puntual. Cuando se va resolviendo, así desaparecen. Nosotros invitamos a todos. Mienten si dicen que no los he invitado porque soy una persona de diálogo permanente. He hablado con los dos grupos, con este que es de autoconvocados -menciono además, que en nuestra Cámara hay personas de comisión directiva que son de comercios del oeste- y el grupo del Cluster de Pymes neuquinas. Este último es un desprendimiento del Cluster de Vaca Muerta. Como todo Cluster es un encuentro de negocios del sector que se desvirtuó ante las necesidades y que deberían haber direccionado hacia las cámaras. Tuvimos también contactos con ellos y les explicamos que no se tiene que mezclar todo: los problemas políticos son políticos, los gremial- empresario son de una cámara y el Cluster es un encuentro de negocios.

Raúl Martín: No existe una división sectorial, representamos diversos sectores y cada uno eligió a su representante para canalizar sus inquietudes. Nos unimos para darle fuerza al reclamo del otro y nos interiorizamos de sus pormenores para poder apoyarlos con argumentos válidos. Entendemos que el cuidado del prójimo depende de nosotros, debemos tener las condiciones sanitarias en nuestra Industria o comercio, conforme a lo requerido por el Ministerio de Salud. No obstante, el control sobre el comportamiento social de las personas fuera de nuestros locales o talleres, no depende de nosotros.