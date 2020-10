El primer día, mucho control policial y bares abiertos en Neuquén

Desde las 20 y hasta las 7 de la mañana, se pretenden por dos semanas, prohibir la circulación, sea vehicular o peatonal. Así lo confirmó Lucas Gómez, director provincial de Seguridad Vial. Las cámaras de 24/7 Noticias recorrieron el centro neuquino y también el oeste, durante las primeras dos horas de este virtual “toque de queda”. El resultado fue mucho control policial en el microcentro, poco en los barrios y se levantaron todos los puestos de vigilancia que había en las rutas. La gastronomía, en particular los bares, aprovecharon al máximo la apertura, donde la queja al unísono fue el pedido de circulación por número de DNI.

A poco que el reloj marcó las 20 horas, Lucas Hernadorena brindó a Noticiero Central Segunda Edición, el primer reporte:

Ya pasada las 21 horas, el cronista de 24/7 Noticias se trasladó hacia el oeste de la ciudad de Neuquén, donde habitualmente se reiteran las denuncias por falta de restricciones y controles. Este fue el reporte:

Desde otro móvil que recorrió las rutas de la Confluencia, se coincidió con el relato que mandaron diferentes oyentes y televidentes. “Después de las 20 horas, ya no había control policial entre Neuquén y Centenario, sobre la ruta 7”, coincidieron. Una situación similar se reportó desde Cutral Co y Plaza Huincul, que se suman a la capital neuquina, Centenario, Senillosa, Plottier y Zapala, todas con transmisión comunitaria del Coronavirus. El colega de la comarca petrolera, Marcelo Sosa, brindó este informe a Noticiero Central: “se levantaron los controles en ruta 22 y ruta 17, en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, al entender que hay circulación comunitaria y por ende, resulta innecesario entre municipios esa inspección”.

Sin embargo, el gran desafío en esta nueva fase será bajar la “socialización” entre amigos y familiares en su ámbito privado, precisamente donde no acceden los controles policiales. Para el caso, el gobierno provincial habilitó un 0800 para denunciar “las juntadas” y de este ámbito es donde llegaron las primeras quejas de la jornada: “llamás, avisás y no pasa nada. No hay Policía que alcance para hacer todo, controles e inspecciones”, dijo un vecino enojado. y dio este ejemplo: denunció que, sin distinción de día laboral o fin de semana, en calle Ricchieri al 1100 de la ciudad de Neuquén “están de fiesta y con la música al palo, llamé al 0800 y nadie atendió”. De acuerdo a las nuevas disposiciones, las reuniones sociales están prohibidas.

La jornada de este lunes cerró, de acuerdo al reporte provincial, con 14 fallecidos y 501 nuevos casos, en 24 horas.