Empieza a regir virtual "toque de queda" en Neuquén

Lucas Gómez, director provincial de Seguridad Vial, ha confirmado este lunes lo que se explicó en los últimos días, pero con una precisión mayor: desde las 20 de cada día, nadie podrá circular, ni aún caminando, por las calles de las siete ciudades comprendidas en el decreto reciente de restricciones.

Será un virtual “toque de queda”, pues también los “esenciales” deberán justificar su eventual circulación con su horario de trabajo. De otra manera, no serán “esenciales” para zafar de la prohibición, y según la definición del propio Gómez, “pueden tener problemas”. ¿Qué tipo de problemas? Pues, con la ley. Si hasta puede ir preso, depende las circunstancias.

Gómez explicó que todo se explicó el sábado, cuando se hizo una reunión que fue presidida por la ministra Vanina Merlo. La funcionaria del Gabinete pidió “redoblar los esfuerzos de control”. Estuvieron presentes representantes de las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. Como si esto fuera poco, también se sumará a la “cruzada controladora” a las comisiones vecinales.

“La idea general en las siete ciudades es paralizarlas a partir de las 20 horas. Lograr que no circule nadie. Solo en Neuquén habrá 140 operativos. Que no circule nadie, ni siquiera caminando”, sostuvo el director de Seguridad Vial, quien enfatizó, en declaraciones a AM 550 y 24/7, que “habrá fuerte presencia de Gendarmería Nacional, y también de la Policía Federal”.

Así, en Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, y Zapala, se instalarán controles en los ingresos a las ciudades, y en las calles principales que unen los distintos barrios. “Solo podrán circular quienes sean esenciales y justifiquen por horario de trabajo” después de las 20. Es un virtual “toque de queda” que regirá hasta las 7 del otro día, todos los días, hasta el 8 de noviembre.