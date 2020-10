Centenario: tiraron cachorritos a la basura; murieron seis

Abandonaron a ocho cachorritos, los dejaron dentro de una bolsa de basura. Sólo sobrevivieron dos. El lamentable hecho sucedió en la tarde de este martes en el Barrio Sayhueque. Una vecina que se encontraba caminando por la zona de la Avenida Traful se percató de "sonidos extraños" que provenían de un contenedor de basura.

Al acercarse notó "movimientos en una bola de basura", no lo dudo, la sacó de ahí y al abrirla se encontró con lo peor: "varios cachorros amontonados, seis de los perritos habían muerto asfixiados, otros dos apenas respiraban". Sin pensarlo los tapó con su campera y fue corriendo hasta su casa, y con ayuda de los vecinos que difundieron lo sucedido en las redes sociales . Allí una de las ex rescatista de animales se contactó fue en busca de los animalitos y los llevó ella misma a la veterinaria.

Los dos cachorritos que sobrevivieron a la crueldad humana.

"Los abandonaron hoy, dentro de una bolsa de basura cerrada. Eran 8, pero 6 no llegaron a salir de ese infierno. Acá estamos, a mamadera y amor. Más tarde probaremos con una perra nodriza, y yo cruzo los dedos para que ellos se prendan a la teta", publicó Tatiana Golovchenco, en su cuenta de Facebook.

"Hubo que hacerles una punción y se confirmó el panorama más triste: Golpe en la cabeza. No tengo palabras para describir la tristeza que siento de pensar que alguien fue capaz de golpear a dos bebés que aún tienen el cordón umbilical", sostuvo la mujer.

"Debo inyectarlos todos los días, corriendo el riesgo de que no resistan la medicación. Pero no hay otra opción, ya que lloran de dolor. Sólo pido buenas energías y mucho amor", agregó.

Por último pidió por la solidaridad de la gente para poder solventar los gastos médicos: "Si alguien desea colaborar con los gastos veterinarios, me puede escribir por privado y paso mi CBU. Gracias, y ya dejemos de ser una mierda como especie humana".