“A muchos de los chicos los perdimos por falta de conectividad”

En Cipolletti la Escuela Rural 142 de Colonia María Elvira, empezó el ciclo lectivo 2020 con unos 300 alumnos, seguramente la misma cantidad de chicos terminarán el año escolar, ya que por una disposición a la que se llegó en el Consejo Federal de Educación se determinó que ningún alumno repetirá de grado debido a la pandemia. Pero la realidad, a siete meses de la interrupción de clases presenciales demuestra que no todos esos alumnos pudieron continuar y la conectividad tuvo que ver con ello.

Miguel Villablanca es uno de los maestros que sigue intentando mantener conectados a los chicos de séptimo grado. Cuando comenzó el año tenía en el curso 30 alumnos, con el paso de los meses solo la mitad sigue conectado. Es decir que hay 15 chicos que, próximos a empezar el secundario no pudieron continuar sus estudios.

La modalidad de estudio que implementó el equipo directivo y docente implica tener la escuela abierta. Allí los padres de los alumnos cada 15 días reciben cuadernillos y actividades que dejan los maestros, después los chicos dejan la tarea para ser corregida. Miguel, docente de Ciencias Sociales y Lengua organizó las clases a través de grupos de WhatsApp: “les preguntamos como están, nos cuentan de sus vidas, hablamos de lo que vamos a hacer la próxima semana. Se les explica el tema y tienen todo el día para hacer la tarea, a veces la mandan a la noche, al otro día. No importa. A veces el fin de semana, yo se las corrijo igual, les mando con el resaltador, por ejemplo, qué tienen que corregir” explicó el maestro y agregó que “ese intercambio entre ellos está bueno, les escribo: acuérdense que la videollamada es a la 9:30. ¿Quieren hacerla?” y la respuesta es un sí con gran entusiasmo, “las videollamadas de 15 minutos terminan siendo de 45 porque hablan de todo”.

Pero las situaciones son variadas, están los que se pueden conectar sin problemas, los que se turnan con los demás hermanos, los que se quedan sin datos o se les rompe el teléfono, y los que no tienen señal pero que “cuando salen a comprar les llegan los audios”, todos ellos más allá de los obstáculos con la tecnología, dejan la tarea en la escuela.

También están aquellos con los que se perdió todo contacto a pesar del intento de ubicar a las familias. Pero hay un caso resonante en el relato del maestro, un chico que teniendo conectividad perdió la motivación, porque entiende que “no van a volver a la escuela”. Se intentó motivarlo, se le pidió a la madre que le hable, hablaron los docentes, pero ese chico no quiso seguir más.

El trabajo de estos docentes en tiempos normales siempre excede a la enseñanza en el aula. En tiempos de pandemia aún más. Recorrieron hogares, llevaron comida y buscaron soluciones aunque no se logró seguir con el mismo grupo del inicio. “como no hay alternativas, muchos de los chicos los hemos perdido por falta de conectividad, de no tener abono, de no tener toda la tecnología a disposición de ellos” focalizó Villablanca.

A dos meses de que terminen las clases, la gran preocupación es qué va a pasar con aquellos chicos que no lograron seguir el ritmo de los cuadernillos y las conexiones, “sin pandemia los chicos que empiezan primer año abandonan al mes, el año que viene será peor” proyectó el docente ante esta situación.

Mientras tanto, se piensa en la colación, “las clases terminan el 15 de diciembre, les pedimos que se saquen una foto con el guardapolvo, esa foto la vamos a imprimir y poner en un telón, pero estamos pensando cómo vamos a hacerla, qué regalos les vamos a dar”, una colación planificada bajo supuestos y con una gran incertidumbre de qué va a pasar con los egresados en pandemia, incluidos aquellos que quedaron excluidos del sistema educativo.