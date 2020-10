Se duplicó el costo de sostener vivos a pacientes con Covid

El doctor Rodrigo Rabuffetti, el director médico del Grupo Cmic, expresó hoy en La Primera Mañana por AM550 la preocupación que tienen por el faltante de las drogas "que mantienen controlado y con vida a los pacientes mientras están en período de ventilación mecánica, que son entre 6 y 7 drogas".

Hay tres clases entre los fármacos que se utilizan en la internación: los que generan sedación, los que alivian el dolor y los relajantes musculares que permiten que el respirador pueda funcionar en el cuerpo sin problemas. "Las compras de estas drogas son día a día, en pequeñas cantidades y a costos insostenibles" contó el profesional.

"Hoy nos sale entre 30 y 50 mil pesos por día mantener a un paciente dormido y en respirador, cuando al inicio de la pandemia salía entre 15 y 20 mil. El aumento como mínimo fue del 100%, y hay drogas que aumentaron hasta un 400%" aseguró Rabuffetti

Ante este contexto de urgencia, y consultado sobre si la provincia de Neuquén podría apelar a la Ley de abastecimiento o alguna normativa similar, el médico dijo que no lo ve posible, porque el Ministerio de Salud de la provincia no tiene injerencia sobre droguerías que no están en la zona, pero cree que es algo que sí se podría aplicar a nivel nacional: "Algo parecido paso en el año 2001, con la ley de emergencia, donde se aplicó la ley de abastecimientos para insumos médicos de primera necesidad" dijo.

"Hoy estamos trabajando con lo último que nos está quedando en stock, y creo que hay en algunos lugares que ya no están consiguiendo, estamos empezando a usar algunas alternativas, digamos. Que no son las deseadas, pero son las que tenemos al alcance de la mano" se lamentó Rabuffetti.