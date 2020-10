De 800 alumnos solo 209 realizaron los trabajos prácticos

En medio de la incertidumbre que provocó la pandemia y su consecuente aislamiento social, “las clases continuaron” dijo Sandra Sepúlveda, directora de Nivel Medio del IFD N°12 de la ciudad de Neuquén. Pero necesitaban tener un diagnóstico sobre qué estaba pasando con los alumnos y cómo continuar trabajando a la distancia.

“Recurrimos a datos estadísticos” dijo Sepúlveda por AM 550 y 24/7 CN, “eso nos daba una fotografía de cómo estaba la situación y alguno datos objetivos de los más relevante”. La imagen con la que se encontraron fue que solo el 15 por ciento de los estudiantes habían realizado los trabajos prácticos pedidos.

Un dato importante que destaca la directora del IFD, es que si bien la matrícula es de unos 800 alumnos, solo respondieron 209, aunque los docentes también contestaron sobre los trabajos que recibieron. Este relevamiento se hizo en mayo, “y no teníamos la cantidad de matrículas ni el acercamiento a los chicos, porque como todos en principio empezábamos un lapso de 15 días y volvíamos a la escuela”. De todas maneras lo que determinó ese primer relevamiento fue que a los chicos los que les faltaba en el proceso de enseñanza del aprendizaje, era justo la enseñanza, la explicación por parte de los docentes para poder completar esos trabajos prácticos”. También influyó la falta de conectividad, remarcó Sepúlveda “muchos alumnos tienen que ir a la casa de un familiar a hacer las actividades"

Hoy a punto de terminar el año escolar “estamos esperando las normativas que saldrán del Consejo de Educación para ver cómo continuamos y cómo cerramos este ciclo lectivo, por ahora no tenemos reglamentación y algunas de las declaraciones oficiales no han sido claras” destacó la responsable del Nivel Medio del IFD N°12, reconociendo que hubo un punto de inflexión en los estudiantes, “que fue cuando las autoridades dijeron que no se repetía. A partir de ese momento hubo un descenso de la conexión y de la realización de los trabaos prácticos”

Sin definiciones Sandra Sepúlveda señala que “lo que habría sería un cierre y que los chicos tendrían que acreditar, pero aún no está definido oficialmente cómo se va a hacer, cómo se va a realizar, porque era (según lo anunciado) una vinculación pedagógica. En ningún momento se hablaba de acreditación en todo caso de evaluación formativa y ahora el discurso es que es una acreditación que no está en normativa”.

Más allá de lo educativo el relevamiento permitió llegar a conocer el estado de vulnerabilidad de algunas familias afectadas por la pandemia, “nos permitió ponernos en contacto con las familias, y comenzamos una campaña por dos familias que nos decían que estaban en muy malas condiciones, y necesitaban con urgencia alimento. Cuando nos empezamos a poner en campaña terminamos con 13 familias, aumentó a 17 y hoy auemntó a 22 familias que son las que están mar urgidas".

Podés escuchar la nota completa acá: