"Zoom", las nuevas aulas: Un 2021 virtual para los universitarios

En un mes y medio culmina el 2020 y consigo el año lectivo totalmente virtual en las universidades de todo el país. A nivel local la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) definió que las clases virtuales continuarán al menos hasta finalizar el primer cuatrimestre del 2021.

En medio de esta tormenta, surge la pregunta si no será esta la oportunidad de repensar los métodos, las formas y los sistemas de enseñanza y aprendizaje que han sido hegemónicos en la universidad desde el siglo XIV. Una de las pocas certezas que se visualizaban antes del virus es que las cosas podrían cambiar en las aulas. Lo que si se puede afirmar, luego de ocho meses de cuarentena, es que los retos y problemas que plantea la gestión de la pandemia son múltiples y complejos.

La incertidumbre de los alumnos es cómo van a continuar sus carreras y más aún aquellos que optaron por perfeccionarse profesionalmente en carreras que cuentan en su mayoría de materias prácticas (situación que se vio anulada completamente este año).

La UNCo, esta semana, confirmó virtualidad hasta julio del año que viene, eso sí, sujeto a protocolos por la crisis sanitaria. Luego de la comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional, las autoridades de dicha institución académica decidieron que la virtualidad no será durante todo el año que viene, sino, en principio, sólo durante el primer cuatrimestre. .

"Volver a las actividades presenciales es a lo que nos estamos enfocando, es decir a las actividades del laboratorio y el uso de los espacios cerrados en los edificios universitarios para las actividades administrativas, más los protocolos de prácticas de campo, es nuestro objetivo hace meses", sostuvo el rector Gustavo Crisafulli, en diálogo con en Noticiero 24/7 Noticias.

Hace un tiempo, presentaron el pedido a los ministerios de Salud de la provincia de Río Negro y a la Jefatura de gabinete de la provincia de Neuquén, que son las autoridades de aplicación los protocolos para poder volver con prácticas a las aulas. "Evidentemente como todos sabemos en nuestra región en el momento que solicitamos volver a la universidad, la situación epidemiológica se ha vuelto totalmente diferente y difícil. Por eso mismo aún no nos aprobaron los protocolos, por lo cual hemos tomado la decisión en conjunto con todos los rectores de la Universidades de la Patagonia y con cuarenta nacionales, en lo que resta del año continuamos con esta modalidad virtual y luego del primer cuatrimestre de 2021, se evaluará cómo continuar con las actividades académicas", agregó el rector.

Por otro lado, también habló Gonzalo Díaz, secretario de prensa del centro de estudiantes de Ingeniería, quién aseguró que esperaban estas medidas ya que consideran que "volver a la normalidad es algo lejano", de todas formas, se organizan para poder lidiar con aquellas actividades que requieren presencialidad, y aseguró que "para principios del año que viene, necesitan contar sí o sí con protocolos aprobados para esas actividades y poder avanzar normalmente con sus carreras".

La preocupación tanto de los estudiantes como de los docentes se replica en todas las carreras: "no tenemos infraestructura para reunir tantos alumnos, y si se dividen las cursadas necesitaríamos más docentes y más presupuesto que no se tienen", sostuvo Pablo Liscovsky, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Evidentemente, si para los estudiantes este nuevo escenario supone un gran desafío también para los profesores no es algo ni sencillo ni inmediato. No hay que dejar de lado que en esta nueva era de enseñar en pandemia y de manera "virtual", todo es nuevo, no hay pizarrón, ni tiza. Tuvieron que reaprender a enseñar, caminando despacio y asegurando los pasos.

Por el momento, lo único seguro es que el 2021 los estudiantes universitarios seguirán tomando clases desde sus casas y los docentes seguirán, aprendiendo y siendo "alumnos" otra vez, de ser profe a través de una pantalla. Los resultados de este aprendizaje es lo que presupone el mayor desafío y aún faltarán varios meses para poder comprobarlo.