Leve ventaja por el sí entre legisladores de la región

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario o denominado Impuesto a la Riqueza, obtuvo un respaldo ajustado entre los legisladores nacionales de Neuquén y Río Negro. Así se desprende de las intervenciones y declaraciones que realizaron durante toda la jornada, de debate, los 10 representantes en la Cámara Baja; cinco por Neuquén y otros tantos por Río Negro. Los pronunciamientos dejan entrever seis votos a favor y cuatro por la negativa.

Por la positiva se manifestaron los neuquinos del Frente de Todos, Alberto Vivero y Guillermo Carnaghi. También lo hicieron los rionegrinos del mismo bloque, Martín Soria, Ayelen Spósito y Graciela Landriscini. En la misma posición se mostró el representante de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo.

Los neuquinos de Juntos por el Cambio David Schlereth, Francisco Sánchez y Alma “Chani” Sapag, del MPN manifestaron su voto contrario a la iniciativa junto a la rionegrina de la UCR, Lorena Matzen.

Veamos las posiciones de cada uno de los legisladores de la región que participan del debate en el recinto de la cámara baja del Congreso Nacional.

Los neuquinos

Alberto Vivero (Frente de Todos): Acompaño el aporte solidario extraordinario en la convicción de que es una medida de justicia distributiva. El Estado Argentino ha invertido más de $ 1 billón en la atención sanitaria, económica y social producto de la Pandemia. Convocar al sector más pudiente a hacer un esfuerzo contributivo en beneficio del conjunto, va en sintonía con la magnitud de la crisis.

Alma “Chani” Sapag (Movimiento Popular Neuquino): Sobre el proyecto me llaman la atención detalles técnicos como volver a gravar la misma capacidad contributiva o que la recaudación de este impuesto no sea coparticipable. Este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos. Y además se va a judicializar. Porque hay distintos argumentos que sirven para plantear su inconstitucionalidad. Por ejemplo, podríamos señalar que es inconstitucional cuando se vuelve confiscatorio y en este punto debemos considerar el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional por el derecho de propiedad, o el artículo 4° por la equidad y por el principio de proporcionalidad y también los artículos 28 y 33 por la razonabilidad. Todos ellos se ven afectados con este proyecto.

Guillermo Carnaghi (Frente de Todos): En el Día de la Militancia, estamos debatiendo temas históricos: un Presupuesto pensado en el crecimiento y el desarrollo, un aporte solidario de los grandes millonarios de la Argentina para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. La ley de aporte solidario impacta directamente en Neuquén, ya que el 25% de los fondos se van a destinar a inversión para la producción de hidrocarburos, lo que genera oportunidades de desarrollo para la provincia.

David Schlereth (Juntos por el Cambio): No es un aporte solidario, ES UN IMPUESTO. Tiene serias objeciones técnicas, jurídicas y de constitucionalidad porque avanza sobre el principio de doble imposición porque ya existe el impuesto a los Bienes Personales que graba los activos de las personas; es confiscatorio, vulnera también el principio de igualdad ante la ley, entre otras cuestiones. Este impuesto representa el sesgo populista, sectario y contradictorio del gobierno. Expresa la lógica de confrontación permanente que propone el gobierno, en este caso ricos contra pobres, muy lejos del gran acuerdo nacional y unidad que decía AF iba a proponer a los argentinos y nunca lo hizo.

Francisco Sanchez (Juntos por el Cambio): El gobierno del Estado tiene que propiciar las condiciones para la producción auténtica, la única manera de lograr el desarrollo y una distribución justa de la riqueza. Sumar más exacciones impositivas a la terrible maraña tributaria argentina no nos hace más socialmente justos, sino obstáculos para la verdadera riqueza, emergida de la producción. Sumar impuesto para sostener un gasto público brutal no es ciertamente un avance en materia social. Dos opciones tenemos: capitalismo de amigos y nomenklatura socialista o promoción de la producción para el auténtico desarrollo del país.

Los rionegrinos

Lorena Matzen (Juntos por el Cambio): No es una propuesta que vaya a solucionar los problemas de fondo, porque no hay un destino real del dinero. Nos comprometimos a pelear para no generar nuevos impuestos, porque la Argentina tiene una política confiscatoria en materia impositiva.

Martín Soria (Frente de Todos): Es un aporte extraordinario y por única vez, que alcanza a menos del 0,04% de la población. Más del 70% de los argentinos está de acuerdo con que, alguna vez, quienes más ganaron durante los 4 años del neoliberalismo extremo de Mauricio Macri, tengan la empatía y la solidaridad de colaborar en la reconstrucción de la Argentina.

Ayelén Sposito (Frente de Todos): Lo veníamos solicitando hace varios meses y nos parece que en estos momentos de gran crisis no está mal este aporte extraordinario a las grandes riquezas, sobre todo porque irá a reforzar al salud, la educación, viviendas, gas. Es un pedido de todos los movimientos y organizaciones sociales, que querían que tratemos este proyecto y que se demoró. Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros y que queremos ir contra los que más tienen, sino que es una política que se aplica en varias partes del mundo.

Graciela Landriscini (Frente de Todos): Argentina está luchando frente a dos pandemias: la sanitaria y la previa de tipo económico, resultante del régimen que puso en marcha el gobierno de Macri a nivel nacional y que afectó a todo el territorio, pero puntualmente a los más humildes, que quedaron carentes de servicios, tierras, oportunidades, programas de viviendas, recortes en los programas sanitarios, educativos y en la construcción de obra pública, viviendas, ampliaciones de hospitales o los jardines de infantes prometidos y no hechos. Esta contribución extraordinaria a las más grandes fortunas del país permitirá obtener 300 mil millones de pesos.

Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro): Este aporte extraordinario está tocando un universo de gente muy pequeña, inferior a las 10 mil personas, y son sectores con enormes fortunas. Pedimos tres cuestiones y dos de ellas se han cumplido, que lo recaudado sea dedicado a la crisis y no a gastos corrientes; y que se cobre por única vez, y está garantizado. Pero el tercer punto es que el fondo sea coparticipable y esto no se logró.

Al cierre de esta edición la lista de oradores continuaba y se preveía que la sesión podría extenderse más allá de las 10.00 horas del miércoles.