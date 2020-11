Por la suba de casos de Covid peligra la apertura turística

El crecimiento de casos de Covid y la situación sanitaria que tiene a la ciudad con sólo una cama de terapia intensiva disponible, abrió un signo de interrogación con respecto a la ansiada apertura turística. Para tomar medidas urgentes que permitan bajar la circulación de personas durante los próximos 15 días, la gobernadora Arabela Carreras se reune con el intendente Gustavo Gennuso, y así evitar retrasar la apertura de las fronteras de la región a turistas de todo el país, anunciada para el 4 de diciembre.

Los 868 casos activos que tiene la ciudad preocupan, como también el importante crecimiento de la curva que se mantuvo desde mediados de octubre hasta la fecha. Pero lo que más complica para que regrese el turismo es la situación sanitaria compleja. Es que ni durante los meses de invierno la capacidad de las terapias intensivas de las distintas instituciones estuvo tan al límite. El riesgo de colapso es permanente y minuto a minuto. Desde Salud explicaron que este mediodía sólo había una cama de terapia intensiva disponible.

Estamos evaluando restringir los horarios de circulación y de apertura y cierre de los comercios durante dos semanas

Con este panorama, se convocó a una reunión entre la gobernadora y el intendente que analizarán que medidas tomar de manera urgente para bajar la cantidad de casos de Covid en los próximos 15 días, tiempo justo para mantener la fecha estipulada para la apertura de la temporada.

Si bien no trascendieron las medidas que se tomarán. Se descarta suspender la prueba piloto del turismo pero si aumentar las restricciones para bajar la circulación interna a corto plazo. “Estamos evaluando restringir los horarios de circulación y de apertura y cierre de los comercios durante dos semanas”, declaró la vicejefa de gabinete del municipio, Marcela Abdala.

Y fue contundente a la hora de evaluar la situación: “Peligra la apertura turística en caso de que se desborde el sistema sanitario” y la curva no se reduzca en los próximos 15 días. Si bien no lo reconocieron explícitamente, con esta situación no están dadas las condiciones para el regreso de los turistas.

Esto tenemos que entenderlo, me mandaba el intendente fotos de la Playa Bonita y había muchas personas muy cerca sin barbijo y ningún cuidado, tenemos un problema porque se requiere responsabilidad individual para colaborar con el enorme esfuerzo del personal de salud

Se espera que finalice la reunión entre el intendente y Carreras para anunciar las nuevas medidas de restricción como reducir el horario habilitado para circular, prohibir los encuentros sociales en espacios abiertos como se pudo ver durante los fines de semana en las diferentes playas de la ciudad, disminuir los horarios de atención en bares, restaurantes y cervecerías. Aunque algunas fuentes consultadas no descartaron que las determinaciones sean mucho más drásticas como una vuelta a Fase 1 por 15 días.

Para Carreras, "esto tenemos que entenderlo, me mandaba el intendente fotos de la Playa Bonita y había muchas personas muy cerca sin barbijo y ningún cuidado, tenemos un problema porque se requiere responsabilidad individual para colaborar con el enorme esfuerzo del personal de salud", y no titubeó en poner en duda la apertura turística, pero reconoció que "la curva sube en Bariloche y baja en la provincia, pero sube en Bariloche no por el turismo"