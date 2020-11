Tremendo: fue la ambulancia y le negaban oxígeno a su abuela

Teresa no podía respirar y llamaron a la ambulancia fue al domicilio la empresa Vital, no querían suministrarle el oxígeno dado que no había autorización de Buenos Aires.

Teresa Quezada de 74 años vive en el barrio 1224 viviendas en Cipolletti y el pasado jueves 22 comenzó con síntomas compatibles al coronavirus. Al día siguiente fue al médico y le dieron turno para el lunes 26 dónde se realizó el respectivo hisopado el cuál dio positivo de Covid.

Este viernes se descompuso no podía respirar su familia llamó a la ambulancia y al tener la obra social Pami fue al domicilio la empresa Vital quien una vez en el lugar no querían suministrarle el oxígeno dado que no había autorización de Buenos Aires: "La querían dejar sin atender querían hacer abandono de persona", sostuvo Fabiana Arévalo, nieta de Teresa a la redacción de mejorinformado.com

"Yo soy estudiante de enfermería de 2do año, por esa razón la estaba está controlando desde mi casa. Cerca de las 21:30 tenía baja oxigenación en sangre, rápidamente llamo al 109 pero la línea estaba colapsada, insistí, no había ambulancias, me dijeron que llame al 0800 al tener obra social debería encargarse PAMI. Marque la opción de riesgo de vida que tiene la operadora y me envían una ambulancia de Vital, como no llegaba rápido me voy hasta la puerta de la casa de mi abuela para esperarlos. Llegan una doctora venezolana junto a su compañero que manejaba la ambulancia. Entran a la casa la revisan y salen", comenzó a relatar la nieta que revivió la odisea que tuvieron que pasar por más de cinco horas.

"Ahí empiezan a llamar por teléfono y mi mamá me dice que tenían que pedir autorización a Buenos Aires para utilizar el oxigeno que tienen en la ambulancia. Llamamos a la policía le contamos la situación, los efectivos le piden a la profesional que le ponga oxígeno, la doctora no daba su brazo a torcer y seguía hablando por celular y después de eso se torno todo muy engorroso", agregó aún con enojo.



La situación se puso tensa en la vereda en la puerta de la casa de la abuela en calle Naciones Unidas al 1826: "Le recordé el juramento que hizo cuando se recibió y que no puede abandonar a mí abuela en ese estado. Me dijo que ella se tenía que ir a otro lugar. Le dije que no la podía dejar ir y si era necesario me interponía frente a la ambulancia, iban a tener que pasar por sobre encima mío", en ese momento de máxima tensión, su compañero estuvo de acuerdo con colocarle el oxigeno a su abuela. Fue a buscarlo a la ambulancia, se lo colocaron y nuevamente a la médica le urgía irse: "La doctora a los cinco minutos me dice que les quedaba poco oxígeno y se tenían que ir a ver a otros pacientes".

Personal policial le solicita a la médica a cargo que solicite otra ambulancia del hospital y a los pocos minutos se hicieron presentes profesionales del Hospital público de Cipolletti: "La atendieron muy bien, la llevaron al nosocomio, le hicieron unos estudios y cerca de las 2:30 de la madrugada me informan que se iba a quedar internada porque no la veían bien. Iba a estar en la guardia porque no había camas en ningún lado. Estuvo bien atendida y este domingo la pasaron a una habitación que se desocupó y está con oxígeno terapia en una habitación común".

Por último, Fabiana agradeció a la salud pública por la atención y agregó que "queremos dar a conocer lo que vivimos para que no le suceda a ningún abuelo más".