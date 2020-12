Insólito: no lo hisoparon porque era feriado

Los contagios siguen siendo parte de la vida diaria, y es que el coronavirus no se fue. Si bien todos los días hay reportes a nivel nacional y provincial, incluidos sábados, domingos y feriados, parece no ser tan real esos casos que se confirman ya que no siempre se hacen hisopados o al menos no se hacen los que parecen no ser ser urgentes.

De todas maneras urgentes deberían ser todos, sin distinción de edad y género, porque todos no todos los organismos son iguales y no todos presentan los mismos síntomas, ni todos reaccionan igual al virus. Esta vez le pasó a Antonio, quien ya superó los 60 años y el pasado 8 de diciembre su cuerpo empezó a dar señales "raras".

Le dolían las piernas, estaba cansado y agitado, pero no asociaba nada a los síntomas de Covid-19. Una de sus hijas insistía en llevarlo al hospital, él se negaba y en principio accedió sólo al control de una ex cuñada: presión, temperatura y pulsaciones, esta última elevada, el resto bien.

Antonio estaba seguro que era cansancio, no es para menos, después de un año de lleno de incertidumbre, de cómo pensar en seguir adelante, estaba “un poco pasado de vuelta” y finalmente para dejar conforme a su hija accedió a ir al hospital Castro Rendón.

Lo primero que le hicieron cuando lo recibió el médico fue tomarle la temperatura. Para sorpresa de Antonio quien hacía unos minutos se tenía apenas 36 grados, el médico le informaba que tenía más de 38 grados. Increíble porque el no lo sentía, y estaba seguro que no tenía fiebre.

Lo que le llamó la atención es que nunca vio el termómetro, tenía que confiar en el profesional que lo mandó a una sala para examinarlo ya que lo consideraba un posible caso positivo de Covid. Y allí esperó, en la Sala 4, por más de 40 minutos, solo. Se podría haber ido, pero prefirió esperar, para algo había ido, contra su voluntad, pero había ido.

Una vez que lo examinó el mismo médico que casi le aseguró a ojo que tenía Covid, lo descartó por no tener síntomas compatibles y para despejar dudas le dio la orden para hisoparse. Allí mismo en el Castro Rendón Antonio presentó la orden, y como si ya no hubiese sido sorprendente lo que le había pasado, el feriado pudo más.

Al presentar la orden para el hisopado, que luego lo llevaría a aislarse tal como seguramente recomiendan en estos casos, la única respuesta que obtuvo fue “hoy no hacemos hisopado porque es feriado”. Volvió a su casa y nuevamente al otro día, confiado en tener una respuesta distinta, más que nada para seguridad tal como recomiendan, presentó la orden del hisopado, pero el martes también era feriado, y tampoco tomaban las muestras. Asombrado, y riendo, otra no le quedaba, Antonio se fue a su casa, por suerte sin síntomas ni mayores complicaciones.