Carreras no pudo frenar las renuncias en los hospitales

Esta vez no pudo convencerlos de no presentar las renuncias. Trató, pero no pudo. Arabela Carreras otra vez se encontró cara a cara con los trabajadores de Salud. Fue en el hospital de San Antonio Oeste que la gobernadora de Río Negro se tomó, al menos 30 minutos para dialogar con el personal de Salud que hace 12 semanas vienen reclamando una recomposición salarial acorde al precio de la canasta familiar.

Carreras expresó que “la protesta de los trabajadores de la salud visibiliza viejos problemas”. Les explicó que “es una larga historia de liquidar salarios y que ahora se pone en evidencia. La tarea de todos nosotros es poder corregir como se liquidan los salarios.

Destacó que el personal siga trabajando y les planteó la inclusión al básico de las sumas fijas, pero pidió tiempo para hacerlo. Se mostró igualmente conciliadora con los autoconvocados en la protesta al repetir que seguirá con el diálogo

Y adelantó que se está organizando una próxima reunión de la comisión de Salud con los trabajadores autoconvocados.

Las renuncias en Roca, Bariloche y San Antonio

Luego de este encuentro se conocieron los resultados de las asambleas que se realizaron en todos los hospitales de la provincia. Son más de 50 jefes de servicio que dejaron sus cargos en los hospitales rionegrinos. Fueron 10 renuncias a las jefaturas de servicios en el hospital de Roca, 32 en el hospital de Bariloche y 4 en el de San Antonio Oeste. A estas dimisiones deben sumarse unos 13 más que se concretaron en el Zatti de Viedma.

La directora del Francisco López Lima de Roca, Ana Senesi, señaló que “el hospital continúa brindando la atención sanitaria con normalidad. Todas las jefaturas que quedaron vacantes fueron cubiertas de inmediato por los jefes de Departamento de cada área. Garantizamos tanto la atención como la organización en nuestro Hospital, en ningún momento se resintieron los servicios».

En tanto en Bariloche los hospitalarios señalaron que “las reuniones con la gobernadora fueron fallidas, las propuestas estaban dadas de antemano sin tener en cuenta lo que íbamos a decir. No queríamos que los aumentos fueran desiguales y escasos”.

Además, confirmaron que mañana realizarán asambleas para evaluar los pasos a seguir y continuarán las manifestaciones en las escaleras del hospital de Bariloche